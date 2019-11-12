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تحرك جديد في أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12-11-2019

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات
أسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار العملات الأجنبية اليوم حالة من الحراك بالرغم من توجه الدولة لتقليل عملية الإستيراد لترشيد استخدام النقد الأجنبي وتباين أداء أسعار العملات الأجنبية في البنوك، مع وجود تحرك ملحوظ في سعر الدينار الكويتي نحو الارتفاع، بجانب محاولات الدولار الامريكي في للصعود ولكنها مازل الجنيه المصري يسيطر على الوضع، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات محليًا وعالميًا لحظة بلحظة.



أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0842 جنيهًا للشراء 16.2125 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.7344 جنيهًا للشراء 17.8808 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7402 جنيهًا للشراء 20.9104 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1650 جنيهًا للشراء 16.2956 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7629 جنيهًا للشراء 14.8820 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
ريال سعودي 4.2887 جنيهًا للشراء 4.3233 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
دينار كويتي 52.9173 جنيهًا للشراء 53.3657 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء
درهم اماراتى 4.3784 جنيهًا للشراء 4.4142 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
اليوان الصيني 2.2942 جنيهًا للشراء 2.3135 جنيهًا للبيع


متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

سعر شراء

سعر بيع

سعر دولار أمريكي

16.0842

16.2125

سعر يورو

17.7344

17.8808

سعر جنيه إسترليني

20.6344

20.8006

سعر فرنك سويسري

16.1650

16.2956

سعر 100 ين ياباني

14.7629

14.8820

سعر ريال سعودي

4.2887

4.3233

سعر دينار كويتي

52.9173

53.3657

سعر درهم اماراتي

4.3784

4.4142

سعر اليوان الصيني

2.2942

2.3135


أداء سلة العملات اليوم
واصل سعر الدولار التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين، أمام سلة العملات الرئيسية، ليتراجع أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1039 دولار.

وهبط سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل  109.02 ين، كما تراجع بنحو 0.6 بالمائة أمام  الجنيه الإسترليني ليسجل 1.2858دولار.


وهبط المؤشر الرئيسي للدولار  بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 98.174
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الكلمات المفتاحية

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