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تحرك جديد في أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12-11-2019
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
تشهد أسعار العملات الأجنبية اليوم حالة من الحراك بالرغم من توجه الدولة لتقليل عملية الإستيراد لترشيد استخدام النقد الأجنبي وتباين أداء أسعار العملات الأجنبية في البنوك، مع وجود تحرك ملحوظ في سعر الدينار الكويتي نحو الارتفاع، بجانب محاولات الدولار الامريكي في للصعود ولكنها مازل الجنيه المصري يسيطر على الوضع، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات محليًا وعالميًا لحظة بلحظة.
أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0842 جنيهًا للشراء 16.2125 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7344 جنيهًا للشراء 17.8808 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7402 جنيهًا للشراء 20.9104 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1650 جنيهًا للشراء 16.2956 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7629 جنيهًا للشراء 14.8820 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
ريال سعودي 4.2887 جنيهًا للشراء 4.3233 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
دينار كويتي 52.9173 جنيهًا للشراء 53.3657 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء
درهم اماراتى 4.3784 جنيهًا للشراء 4.4142 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
اليوان الصيني 2.2942 جنيهًا للشراء 2.3135 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
سعر شراء
|
سعر بيع
|
سعر دولار أمريكي
|
16.0842
|
16.2125
|
سعر يورو
|
17.7344
|
17.8808
|
سعر جنيه إسترليني
|
20.6344
|
20.8006
|
سعر فرنك سويسري
|
16.1650
|
16.2956
|
سعر 100 ين ياباني
|
14.7629
|
14.8820
|
سعر ريال سعودي
|
4.2887
|
4.3233
|
سعر دينار كويتي
|
52.9173
|
53.3657
|
سعر درهم اماراتي
|
4.3784
|
4.4142
|
سعر اليوان الصيني
|
2.2942
|
2.3135
أداء سلة العملات اليوم
واصل سعر الدولار التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين، أمام سلة العملات الرئيسية، ليتراجع أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1039 دولار.
وهبط سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 109.02 ين، كما تراجع بنحو 0.6 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني ليسجل 1.2858دولار.
وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 98.174
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