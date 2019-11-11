Advertisements
Advertisements
Advertisements

بركات يكشف موقف الجهاز الفني للفراعنة من لاعبي بيراميدز في المستقبل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:55 م
Advertisements
بركات
بركات
علي نبوي
Advertisements
أكد محمد بركات مدير منتخب مصر بأن الجهاز الفني كان يتمنى استغلال فترة توقف الدوري بشكل أفضل وبدء المعسكر مبكرًا، لكن ارتباطات الأندية حال دون ذلك، مشيرًا إلى أن محمد صلاح سينتظم في المعسكر غدًأ الثلاثاء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كنا نتمنى أن يبدأ المعكسر مبكرًا ونستغل فرصة توقف الدوري ولكن خوض الأهلي لمعسكر الإمارات بجانب نادي بيراميدز قبل الأزمة ونادي المصري ومواجهته".

وتابع :"هناك أكثر من لاعب خاض تدريبات قبل انطلاق المعسكر، اللاعبون ملتزمون، واليوم المحترفين انضموا للمعسكر ويتبقى محمد صلاح والذي سينضم غدا".

وأوضح :"هناك التزام وانضباط وتركيز في الملعب والجميع يسعى لحجز مكان أساسي في الملعب، أمامنا مباراتين الأولى أمام كينيا وجزر القمر ونسعى لتحقيق الفوز فيهام وحصد النقاط الست".

وأشار :"الفوز يمنح الفريق روح، والكابتن حسام البدري أبلغ اللاعبين بأن من سيبذل جهده في الملعب والتدريبات سيتواجد أما من سيتقاعس فلا مكان له".

وواصل :"على الجميع أن يثق بأن الجهاز الفني سيختار الأنسب لكل مباراة، والمعسكر يسير بخطى جيدة ولا يوجد أي مشكلة".

وأردف :"لا نحب الحديث طويلا على أزمة نادي بيراميدز ونشكر اللاعبين الذين يرغبون في التواجد ضمن صفوف المنتخب ونقدر هذا النادي، والذي أصبح حالة في كرة القدم ونقدر القيمة الفنية له والدليل على ذلك اختيار 7 لاعبين منه".

وزاد :"قرار الكابتن حسام البدري باستبعاد الـ7 لاعبين بعدم تواجدهم في هذا المعسكر فقط، ولكن بعد ذلك سيتم استدعائهم في المعسكرات المقبلة".

وأشار :"هناك من استكتر العدد الذي اختاره الكابتن حسام البدري باختيار 32 لاعب، وهو كان لديه بعد نظر وحدث موقف لاعبي بيراميدز، وخضنا مباراة ليبيريا الودية بـ21 لاعب منهم 3 حراس".

وأتم حديثه :"الاتحاد الإفريقي أخبرنا بأن مباراة مصر وجزر القمر ستقام على ملعب نجيل طبيعي وهو أمر أسعد الجهاز الفني بقيادى الكابتن حسام البدري، فمن الصعب أن يكون أداء الفريق على ملعب "الترتان" مثل النجيل الطبيعي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر معسكر الفراعنة حسام البدري بيراميدز بركات

أخبار تهمك

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

HD الشوط الثاني يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر مباراة مصر وغانا online تابع لايف الشوط الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 6 ساعات

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 5 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الأرصاد": موجة طقس سيئ تضرب مصر في هذا الموعد.. والأرصاد تكشف التفاصيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مدير المنتخب: سنطالب الجبلاية بتقديم موعد مواجهات كأس مصر

"بركات" يكشف موقف رمضان صبحي من الإنضمام للمنتخب

25 لاعبًا في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

نجم بيراميدز يدخل حسابات البدري لمواجهة كينيا وجزر القمر

عاجل.. البدري يعلن قائمة المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status