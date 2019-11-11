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عاجل.. "الأرصاد": موجة طقس سيئ تضرب مصر في هذا الموعد.. والأرصاد تكشف التفاصيل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:52 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لموجة من الطقس السيىء اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، موضحا أن البلاد تتعرض لمنخفضين جويين وهما منخفض السودان ومنخفض البحر المتوسط.

وأضاف "صابر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "ربنا حافظ البلد دي"، موضحا أنه منخفض البحر المتوسط يغادر البلاد متوجها نحو جنوب أوروبا، حيث إذا اجتمع المنخفضين في آن واحد لفترة طويلة كانت الموجة ستصبح أكثر شدة.

وأوضح القئم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك سيول متوسطة على الصعيد، وأمطار خفيفة على القاهرة يوم الجمعة المقبل، محذرا من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق.
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