ريال مدريد يرصد مبلغًا خرافيًا لخطف صفقة برشلونة





يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع مهاجم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط هجوم الفريق.





ريال مدريد يستهدف ضم راشفورد





وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسباني أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال يناير القادم.





سبب رغبة ريال مدريد في ضم راشفورد





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم راشفورد في يناير القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق بسبب قلة التهديف من الخط.





قيمة تعاقد ريال مدريد وراشفورد





وكشفت الصحيفة أن قيمة تعاقد نادي ريال مدريد مع ماركوس راشفورد قد تصل إلى حوالي 100 مليون يورو.





مشاركات ماركوس راشفورد مع نادي مانشستر يونايتد





وقد شارك ماركوس راشفورد في 21 مباراة مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.





مهمة سهلة لريال مدريد





كما ذكرت الصحيفة أن مهمة تعاقد ريال مدريد مع راشفورد ستكون سهلة نظرا لأنه قد يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد في حالة عدم تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.





ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي





ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.