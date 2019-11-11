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الولايات المتحدة تدين أعمال العنف الأخيرة في هونج كونج

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:36 م
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مظاهرات هونج كونج
مظاهرات هونج كونج
ترجمة - منة الشريف
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قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أدانت، اليوم الاثنين، الاستخدام غير المبرر للقوة المميتة في أعمال العنف الأخيرة في هونج كونج، وحثت الشرطة والمدنيين على حد سواء على تخفيف حدة الوضع.

وجاء بيان الولايات المتحدة، بعد أن أطلقت شرطة هونغ كونغ النار على متظاهر وأصابته بجروح خطيرة، وأضرمت النار في رجل في أعمال عنف دفعت الزعيم كاري لام إلى التنديد بـ "أعداء الشعب".

وأوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بعد عطلة نهاية أسبوع من الاشتباكات المتصاعدة في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في أنحاء هونغ كونغ: "تقع على عاتق شرطة هونغ كونغ والمدنيين مسؤولية إزالة التصعيد وتجنب المواجهات العنيفة.

كما أطلقت شرطة هونغ كونغ النار على متظاهر وأصابته بجروح خطيرة، وأضرم النار في رجل اليوم الاثنين في أعمال عنف دفعت القائدة كاري لام إلى التنديد بـ "أعداء الشعب"، ووجهت تحذيرًا قويًا من رئيس تحرير صحيفة صينية كبيرة.

وألقى المتظاهرون قنابل حارقة على الشرطة بعد عطلة نهاية أسبوع من الاشتباكات في جميع أنحاء الأراضي التي تحكمها الصين، مما يمثل تصعيدًا دراماتيكيًا في أكثر من خمسة أشهر من الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية في كثير من الأحيان.

وقالت "لام" قائدة هونج كونج في خطاب، لقد تجاوز العنف بكثير الدعوة إلى الديمقراطية وأصبح المتظاهرون الآن عدو الشعب.

وأضافت، أنه إذا كان لا يزال هناك أي تفكير بالتمني في أنه من خلال تصاعد العنف، ستخضع حكومة هونج كونج... للضغوط، من أجل تلبية المطالب السياسية المزعومة، فأنا أوضح هذا البيان بصوت عالٍ هنا: هذا لن يحدث.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في الشوارع الضيقة في الحي التجاري المركزي، حيث قام بعض المتظاهرين، وهم يجلسون خلف المظلات، بإغلاق الشوارع بينما كان عمال المكتب يحتشدون على الأرصفة ويلقون الانتهاكات المناهضة للحكومة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، إنها تشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف بين المتظاهرين والشرطة في هونج كونج وحثت الجانبين على إيجاد طريق للمضي قدما.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان، بأن أحداث اليوم مزعجة للغاية، نحن قلقون بشدة من العنف المستمر والتصعيد بين المحتجين والشرطة."

وأضاف، أنه يجب على المتظاهرين تجنب العنف، ويجب ألا ترد الشرطة بشكل غير متناسب، تحتاج جميع الأطراف إلى إيجاد طريق للمضي قدمًا من خلال الحوار.
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هونج كونج كاري لام بكين بريطانيا الولايات المتحدة الصين الشرطة اعمال العنف

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