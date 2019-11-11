محمد رياض: وجود أسم ممدوح عبد العليم على أي يعمل يؤكد نجاحه

حضر الفنان محمد رياض، حفل توقيع كتاب "أيام في بيت المحترم" للإعلامية شافكي المنيري عن زوجها الراحل ممدوح عبد العليم.

وقال في تصريح خاص للفجر الفني أن الراحل ممدوح عبد العليم كان يسانده في الضوء الشارد، وأنه يتابع عن كثب تعليقات الجمهور عن مسلسل قيد عائلي.

وقال في تصريح خاص للفجر الفني أن الراحل ممدوح عبد العليم كان يسانده في الضوء الشارد، وأنه يتابع عن كثب تعليقات الجمهور عن مسلسل قيد عائلي.

وأردف "رياض" أنه من المظوظين الذين ناله شرف التعامل مع الراحل ممدوح عبد العليم في أكثر من عمل فني، موضحًا أنه كان أخ كبير بالنسبة له،قائلًا: " كنت دائما ألجأ إليه في أخذ رأيه بأمور شخصية وفنية أيضا، كما كان مخلصا في تقديم نصائحه، وإنسانا عظيمًا".

وأشار إلى وجود أسم الراحل ممدوح عبد العيلم في أي عمل ، يؤكد أن العمل عظيم ومكتوب بشكل محترم، موضحا أنه لايزال موجودا بأعماله وأسرته وأهله.