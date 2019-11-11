الصحة توضح التفاصيل الكاملة لنظام تدريب الأطباء الجديد





قال أحمد محيي مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات، إن نظام تدريب الأطباء ليس نظام تكليف جديد ولم يتم تعديل نظام التكليف ولكن تم تعديل نظام تدريب الأطباء بوزارة الصحة، موضحا أن الطبيب الخريج كان يتم تكليفه ثم بعد ذلك يلتحق بحركة نيابات المسئولة عن تدريب الأطباء ويستمر من 4 إلى 7 سنوات حتى يحصل على الماجستير أو الزمالة المصرية.وأضاف "محيي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن 50% من الخريجين يحصلون على التدريب فقط في النظام القديم والباقي لا يتعلمون، موضحا أنه في إطار مشروع الإصلاح فإن كل طبيب في وزارة الصحة يجب أن يحصل على تدريب منذ اليوم الأول من التكليف.وأشار إلى ان "هناك مشروعات الإصلاح الصحي ومنها مشروع التأمين الصحي ومشروع قوائم الانتظار والقضاء عليها ومشروعات الصحة العامة للقضاء على فيروس سي والكشف عن سرطان الثدي، وفي هذا الإطار لابد من توافر طبيب مؤهل يحمل المسؤولية".وحول خلاف وزارة الصحة مع نقابة الأطباء، قال إن "النقابة معترضة لأنها لم تشارك في قرار التدريب"، مضيفًا: "التدريب هو مسؤولية وزارة الصحة وليس النقابة ونحن مسؤولون عن تدريب الأطباء منذ اليوم الأول للتكليف".