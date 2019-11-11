جامعة جنوب الوادي ترصد عبور كوكب عطارد أمام الشمس من مقر الجامعة



في البداية أقيمت ندوة على هامش اليوم الفلكي رحبت فيها الدكتورة سهير احمد حمدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالضيوف واكدت ان هذا اللقاء يأتي ايمانا من الجامعة بأهمية نشر الثقافة الفلكية بين طلاب وطالبات الجامعة وقامت الجامعة بدعوة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لرصد هذه الظاهرة واشارت ان هذا يعد التعاون الثاني بين الجامعة والمعهد القومي للبحوث.



وأكد الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة جنوب الوادي تعد قاطرة التنمية وهي مصدر الإشعاع الفكري والثقافي للمجتمع، وقدم نائب رئيس الجامعة التحية لكل العلماء الذين اهتموا برصد هذه الظاهرة، وأكد على اهمية قيمة العلم والعلماء.



وقدم الدكتور محمد غريب أحمد الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية نبذة عن هذه الظاهرة وكيف تتم مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه الجامعة لخدمة العلم مشير إلى أن هذه الظاهرة تحدث كل ثلاثة عشر عامًا.



أشارت الدكتورة ايمان فؤاد السيد المدرس بكلية العلوم أن الحدث بدأ في الثانية والنصف ظهرًا واستمر حتى الخامسة مساء حيث وصل عطارد إلى منتصف قرص الشمس تقريبًا وتم بناء على طلب الطلاب رصد كوكب المشترى عقب غروب الشمس.



يذكر ان فريق المركز القومي للبحوث تكون من الدكتور محمد غريب والاستاذ احمد عبده وتم تقديم الدليل الفلكي هدية من المعهد للجامعة.



شهد الظاهرة العلمية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور مصطفى احمد على عميد كلية التربية النوعية وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من طلاب الجامعة.



قامت جامعة جنوب الوادي بقنا، برصد عبور كوكب عطارد امام الشمس من مقر الجامعة في اليوم الفلكي الثاني للجامعة والذي نظمته بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وبرئاسة الدكتور جاد محمد القاضي.