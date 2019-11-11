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شاهد.. ياسمين صبري من كواليس تصوير "صاحبة السعادة" (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:48 م
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ياسمين صبري
ياسمين صبري
اسماء زقزوق
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نشرت الإعلامية إسعاد يونس أحدث فيديو لها من كواليس تصوير حلقة "صاحبة السعادة"، مع النجمة ياسمين صبري، وذلك من خلال الصفحة الرسمية، لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 

تضمن الفيديو نصا تشويقيا للحلقة وتدعو فيه ياسمين صبري لمشاهدة حلقاتها، وقامت بنشر فيديو آخر من كواليس تصوير الحلقة، وظهرت ياسمين وهي مخبأة العين، في إطار الفقرات المختلفة التي تقدم في الحلقة.

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض كل يوم الإثنين من كل أسبوع، على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس ويستضيف أبرز نجوم مصر والوطن العربي، ويناقش أهم أعمالهم، كما يهتم بعرض الجانب الإنساني للفنان، ومعرفة أهم ما يهتم به سواء في حياته العملية أو لأسرية لمزيد من التقرب لجمهوره.

يذكر أن أخر أعمال الدراما التليفزيونية التي شاركت بها الفنانة ياسمين صبري، في دراما رمضان "2019" هو مسلسل "حكايتي" والذي يعد البطولة المطلقة الأولي لها، واستطاعت إثبات موهبتها وتحقيق نجاحا، تدور أحداث المسلسل حول فتاة يحاول أهلها إجبارها على الزواج من شخص لا تحبه، وتهرب منهم وتذهب لمحافظة الإسكندرية لتقابل حب عمرها وتتزوجه، وتحقق حلمها في أن تصبح مصممة أزياء شهيرة، وتدور الأحداث في إطار رومانسية اجتماعية، وكيفية تحدي الصعاب لبطلة المسلسل "داليدا" التي قدمتها ياسمين صبري.
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الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري فن صاحبة السعادة برامج الفجر الفني

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