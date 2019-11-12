نشرة حوادث "الفجر".. لغز مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بسقارة.. رجال بـ" قميص نوم حريمي".. "رفاعي الدسوقي" أسلوب حياة

رمال بـ"فمه وأذنه وأنفه".. لغز مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بسقارة





تحديد 9 فبراير لنظر الطعن بقضية خلية "داعش ليبيا"

حددت محكمة النقض، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا بقضية تشكيلهم خلية مسلحة في محافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، واشتراك عدد منهم في ذبْح 21 مواطنا مصريا مسيحيا في ليبيا، في الفيديو الشهير الذي أذاعه تنظيم داعش منذ فترة. للتفاصيل



عاجل.. حل دائرة المستشار حسن فريد وإسناد "اعتصام رابعة" لخفاجي

قرر المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة إستئناف القاهرة، حل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد. للتفاصيل



رجال بـ" قميص نوم حريمي".. "رفاعي الدسوقي" أسلوب حياة في كرداسة

على غرار مسلسل الأسطورة، وقيام "ناصر الدسوقي"، الذي جسد شخصيته الفنان محمد رمضان، بضرب أحد جيرانه وإجباره على ارتداء " قميص نوم حريمي"، وتصويره بالشارع انتقاما لزوجته " شهد" بعد تسريب صور لها، أعجب الكثير من مشاهدي المسلسل بالفكرة، ونفذها الكثير من الرجال، وفي كل مرة تكون "المرأة"، السبب في ارتداء الرجال "قميص نوم حريمي"، وكان لمركز كرداسة، نصيبا من وقائع تصوير الرجال بالملابس الحريمي، فمنهم من صُور لطلبه إنهاء علاقة جنسية مع عشيقته، ومن صور بعد نشره صورا لخطيبته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخر أجبر على ارتداء الملابس الحريمي لوجود خلافات مالبية بينه وبين أحد التجار، وخلال السطور القادمة، ترصد "الفجر" تلك الوقائع. للتفاصيل



28 ديسمبر.. الحكم في دعوى تطالب بوقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها من زوجها، للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل. للتفاصيل

كشفت تحريات ومعاينة رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بمنطقة سقارة، وتبين أنه حال حفر "سيد.أ"، في العقد الثاني من عمره، تنقيبا عن الآثار بالمنطقة، انهارت عليه الرمال، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بإختناق. للتفاصيل اضغط هنا حددت محكمة النقض، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا بقضية تشكيلهم خلية مسلحة في محافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، واشتراك عدد منهم في ذبْح 21 مواطنا مصريا مسيحيا في ليبيا، في الفيديو الشهير الذي أذاعه تنظيم داعش منذ فترة. للتفاصيل اضغط هنا قرر المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة إستئناف القاهرة، حل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد. للتفاصيل اضغط هنا على غرار مسلسل الأسطورة، وقيام "ناصر الدسوقي"، الذي جسد شخصيته الفنان محمد رمضان، بضرب أحد جيرانه وإجباره على ارتداء " قميص نوم حريمي"، وتصويره بالشارع انتقاما لزوجته " شهد" بعد تسريب صور لها، أعجب الكثير من مشاهدي المسلسل بالفكرة، ونفذها الكثير من الرجال، وفي كل مرة تكون "المرأة"، السبب في ارتداء الرجال "قميص نوم حريمي"، وكان لمركز كرداسة، نصيبا من وقائع تصوير الرجال بالملابس الحريمي، فمنهم من صُور لطلبه إنهاء علاقة جنسية مع عشيقته، ومن صور بعد نشره صورا لخطيبته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخر أجبر على ارتداء الملابس الحريمي لوجود خلافات مالبية بينه وبين أحد التجار، وخلال السطور القادمة، ترصد "الفجر" تلك الوقائع. للتفاصيل اضغط هنا قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها من زوجها، للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل. للتفاصيل اضغط هنا

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.