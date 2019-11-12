Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة حوادث "الفجر".. لغز مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بسقارة.. رجال بـ" قميص نوم حريمي".. "رفاعي الدسوقي" أسلوب حياة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد جابر
Advertisements
شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

رمال بـ"فمه وأذنه وأنفه".. لغز مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بسقارة
كشفت تحريات ومعاينة رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بمنطقة سقارة، وتبين أنه حال حفر "سيد.أ"، في العقد الثاني من عمره، تنقيبا عن الآثار بالمنطقة، انهارت عليه الرمال، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بإختناق. للتفاصيل اضغط هنا.

تحديد 9 فبراير لنظر الطعن بقضية خلية "داعش ليبيا"
حددت محكمة النقض، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا بقضية تشكيلهم خلية مسلحة في محافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، واشتراك عدد منهم في ذبْح 21 مواطنا مصريا مسيحيا في ليبيا، في الفيديو الشهير الذي أذاعه تنظيم داعش منذ فترة. للتفاصيل اضغط هنا.

عاجل.. حل دائرة المستشار حسن فريد وإسناد "اعتصام رابعة" لخفاجي
قرر المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة إستئناف القاهرة، حل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد. للتفاصيل اضغط هنا.

رجال بـ" قميص نوم حريمي".. "رفاعي الدسوقي" أسلوب حياة في كرداسة
على غرار مسلسل الأسطورة، وقيام "ناصر الدسوقي"، الذي جسد شخصيته الفنان محمد رمضان، بضرب أحد جيرانه وإجباره على ارتداء " قميص نوم حريمي"، وتصويره بالشارع انتقاما لزوجته " شهد" بعد تسريب صور لها، أعجب الكثير من مشاهدي المسلسل بالفكرة، ونفذها الكثير من الرجال، وفي كل مرة تكون "المرأة"، السبب في ارتداء الرجال "قميص نوم حريمي"، وكان لمركز كرداسة، نصيبا من وقائع تصوير الرجال بالملابس الحريمي، فمنهم من صُور لطلبه إنهاء علاقة جنسية مع عشيقته، ومن صور بعد نشره صورا لخطيبته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخر أجبر على ارتداء الملابس الحريمي لوجود خلافات مالبية بينه وبين أحد التجار، وخلال السطور القادمة، ترصد "الفجر" تلك الوقائع. للتفاصيل اضغط هنا.

28 ديسمبر.. الحكم في دعوى تطالب بوقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها من زوجها، للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل. للتفاصيل اضغط هنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محكمة إستئناف القاهرة تنظيم داعش أخبار الحوادث أخبار

أخبار تهمك

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 9 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 9 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 9 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 9 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 9 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الأرصاد": موجة طقس سيئ تضرب مصر في هذا الموعد.. والأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ 35 دقيقة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مصرع عامل أثناء تنقيبه عن الآثار جنوبي المنيا

صاحب واقعة "قميص النوم": "لست على علاقة جنسية بـ ولاء.. وده كان حكم الشايب"

"كانوا بيلعبوا".. إخلاء سبيل المتهمين بواقعة تصوير شاب بـ"قميص نوم" على يد عشيقته

نشرة حوادث "الفجر": سائق ينسب طفلته من الزنا لزوجته.. ومصرع مستشار في حادث مروري

"الحفرة انهارت عليه".. مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بسقارة

نشرة حوادث "الفجر": "فيديو جنسي" يتسبب في قتل نقاش لأخيه.. ومقتل 3 خفراء بالقليوبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status