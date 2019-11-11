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كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:44 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير: عبدالحافظ حمدي
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قدمت المطربة المصرية كارمن سليمان، منذ قليل، حفلها المنظم ضمن فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية برئاسة الدكتورة جيهان مرسي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة.

وغنت المطربة خلال الحفل مجموعه من الأغاني المتميزة، لتبدأ بـ"حضن دافئ"، والتي استقبلها الجمهور بالترحيب الحار، لتستكمل الحفل بغناء، "كلام كبير، وطيري يا طيارة، وهدي الليل، ولما تشوفك عيني، وانا هنا يابن الحلال، وحقابلك بكرة، وسطور حكايتي".

وعن المهرجان 

يشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

نبذه عن المطربة 

اكتشفت موهبتها منذ صغرها واشتهر اسمها عندما جائت في اليوم الثاني لتجربة الأداء حيث صرح راغب علامة أنها بكل تاكيد ستصل إلى النهاية وبالفعل وصلت كارمن إلى توب 2 غيرلز ثم حققت الفوز وأصبحت أول أرب آيدول في تاريخ البرنامج كانت معظم اختياراتها ناجحة، انتقدها الحكم حسن الشافعي وقال انها لم توفق في اختيار اغنية اضواء الشهرة لكارول سماحه..

فازت المشتركة المصرية كارمن سليمان بلقب "أراب آيدول" في موسمه الأول بعد أن حصدت أعلى نسبة اصوات من قبل الجمهور في التصويت الذي بدأ مساء يوم الجمعة الموافق 23 مارس 2012 لغاية اليوم التالي. وتمّ التتويج بحضور المشتركين ولجنة التحكيم وضيفة الحلقة الفنانة لطيفة التونسية. وفازت المشتركة بالإضافة إلى اللقب، بعقد إدارة أعمال وإنتاج البوم غنائي، وعقد لتمثيل احدى شركات المشروبات الغازية (بيبسي) وسيارة شيفروليت.

طرحت كارمن سليمان ألبومها الأول "أخباري" من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في الأسواق في فبراير عام 2014. وقد ضم الألبوم 12 أغنية، واحتوى على ألوان غنائية مختلفة. كما اشتركت مع الفنانة دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات بتسجيل أغنية "عظمة على عظمة" وصوّر فيديو كليب لها من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز

كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
كارمن سليمان تشهل أجواء مهرجان الموسيقىى العربية بأغانيها المتميزة (صور)
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