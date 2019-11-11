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في مباراة دراماتيكية.. مصر تقهر غانا وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:57 م
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مصر وغانا
مصر وغانا
محمد جمال
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حقق منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب فوز مهم علي نظيره منتخب غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والمؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020، بثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مثير أقيم علي ستاد القاهرة الدولى.

منتخب مصر الأولمبي يصعد لنصف النهائي
فاز منتخب مصر الأولمبي علي منتخب غانا بنتيجة 3_2 في اللقاء الذى أقيم علي ستاد القاهرة الدولى، وتقدم منتخب غانا بهدف مفاجئ في شباك مصر بعد مرور اللاعب أوبينج من الجانب الأيمن لمصر ثم عرضية للاعب الفريق يبواه الذى إستطاع التسجيل في شباك محمد صبحي حارس مرمي مصر ويسجل الهدف الأول للمنتخب.

ثم في الدقيقة 17 إستطاع مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر المتألق تسجيل هدف التعادل للفراعنه برأسية رائعه بعد عرضية من الظهير الأيسر أحمد فتوح ليسجل هدف التعادل.

وفي بداية الشوط الثانى إستطاع لاعب غانا أوبينج تسجيل الهدف الثانى في شباك مصر بعد خطأ من المدافع محمد عبدالسلام.

ثم في الدقيقة 82 ومع توالي الهجمات للمنتخب المصري ووسط تشجيع جماهيري قوي إستطاع رمضان صبحي قائد مصر تسجيل هدف التعادل.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق سجل أحمد ياسر ريان الهدف الثالث وهدف الفوز وهدف التأهل للدور نصف نهائي من صناعة رمضان صبحي.

ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز مصر على غانا:-

مصر 6 نقاط

الكاميرون 4 نقاط

غانا نقطة

مالي بلا نقاط

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب الكاميرون علي ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب يوم الخميس.

 
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