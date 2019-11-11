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نجيب ساويرس يكشف سر عدم ظهوره في البرامج

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:49 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، سر عدم ظهوره على التليفزيون منذ فترة طويلة، قائلًا: "التليفزيون كله بقى شبه بعضه والحكاية بقى دمها تقل، وبقي فيه ناس بتطلع دمهم تقيل".

وقال "ساويرس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "مش عايز أي حاجة دلوقتي غير إني أنبسط في حياتي، وأعمل عمل خيري ضخم الناس تفتكرني بيه".

وتابع: "ليس لدي رغبة في تجميع أي أموال أخرى، ولكن رغبتي الآن هي الانبساط في الحياة، وإقامة عمل خيري جبار ويكون سبق لي"، مؤكدًا أن الطموح لا ينتهي عند مرحلة معينة، لافتًا إلى أنه لديه طموح في أنه يرى مصر بدون فقراء.
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