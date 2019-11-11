نجيب ساويرس يكشف سر عدم ظهوره في البرامج

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، سر عدم ظهوره على التليفزيون منذ فترة طويلة، قائلًا: "التليفزيون كله بقى شبه بعضه والحكاية بقى دمها تقل، وبقي فيه ناس بتطلع دمهم تقيل".





وقال "ساويرس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "مش عايز أي حاجة دلوقتي غير إني أنبسط في حياتي، وأعمل عمل خيري ضخم الناس تفتكرني بيه".



