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أحمد موسى يحذر من "الطائرة القاتلة": تحمل متفجرات (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:48 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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حذر الإعلامي أحمد موسى، من طائرات صغيرة تشبه طائرات "درون، حيث تم إطلاق عليها اسم الطائرة القاتلة، لافتًا إلى أن هذه الطائرة في منتهى الخطورة على بلادنا ويجب الحذر منها في الجمارك والمطارت.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين:" هذه الطائرة بها كاميرات تحدد الوجه وترصد أي شخص وتحمل شحنة متفجرات وزنها لا يزيد عن 3 جرام أو رصاصة واحدة، كما تستطيع تميز الشخص المستهدف وسط مجموعة، وقادرة على تتبع الشخص حتى في منزله.

وأوضح أن امتلاك طائرات الدرون يمثل قضية أمن قومي وهي ليست لعبة ولكنها طائرة احترافية قادرة على قتل وتتبع أي شخص".
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