تحديد 9 فبراير لنظر الطعن بقضية خلية "داعش ليبيا"

حددت محكمة النقض، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا بقضية تشكيلهم خلية مسلحة في محافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، واشتراك عدد منهم في ذبْح 21 مواطنا مصريا مسيحيا في ليبيا، في الفيديو الشهير الذي أذاعه تنظيم داعش منذ فترة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 25 نوفمبر 2017 بإعدام 7متهمين، وهم، "محمد خالد، ومحمد السيد، ومحمود عبدالسميع، زفتح الله فرج، ومحمد تامر، ومحمد مصطفى، وعبدالله حمد"، من بينهم 4 متهمين صدر الحكم عليهم "حضوريا" و3أخرين "غيابيا".



كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 10 متهمين، والسجن 15 سنة على 3أخرين.



وكانت النيابة العامة اتهمت المحكوم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش في ليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا مسيحيا من العاملين في ليبيا.

