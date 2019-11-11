مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بشبين القناطر



تم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.

لقي شخص مصرعه إثر حادث تصادم بقطار شبين القناطر أمام مبنى المحكمة أثناء عبوره شريط السكة الحديد،تم نقل الجثة لمستشفي شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من الرائد ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بوفاه شخص صدمه قطار شبين القناطر أثناء عبوره شريط السكة الحديد امام مبنى المحكمة بمدينة شبين القناطر.