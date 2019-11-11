Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بشبين القناطر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
لقي شخص مصرعه إثر حادث تصادم بقطار شبين القناطر أمام مبنى المحكمة أثناء عبوره شريط السكة الحديد،تم نقل الجثة لمستشفي شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من الرائد ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بوفاه شخص صدمه قطار شبين القناطر أثناء عبوره شريط السكة الحديد امام مبنى المحكمة بمدينة شبين القناطر.

تم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سكة حديد اخبار

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعتين و 52 دقيقة

كورة لايف الشوط الثاني مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر koralive تابع مباراة مصر وغانا انطلاقة الشوط الثاني أونلاين Hd

منذ أقل من ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ ساعتين و 14 دقيقة

HD الشوط الثاني يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر مباراة مصر وغانا online تابع لايف الشوط الثاني

منذ ساعة

«يلاشووت ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر الآن TIME SPORT

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت الشوط الثاني مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر تابع لايف مشاهدة مباراة مصر وغانا الشوط الثاني كورة لايف

منذ أقل من ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ ساعة و نصف

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بدون تقطيع.. «شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في الجول TIME LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصرع شاب صدمه قطار أمام مزلقان ميت عاصم ببنها

مصرع موظف خلال عبور شريط السكة الحديد بمحطة شبرا الخيمة

مصرع عامل أسفل عجلات قطار أثناء عبوره السكة الحديد بطوخ

مصرع شاب أسفل قضبان السكة الحديد ببطا في بنها

مصرع طالب صدمه قطار القاهرة في القناطر

تفاصيل مصرع عاملين بأحد مصانع العبور في أثناء نزولهما لقضاء الحاجة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

07:50 م

«يلاشووت ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر الآن TIME SPORT

08:12 م

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

07:18 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status