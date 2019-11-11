عاجل.. بيان ناري من نادي أرسنال بشأن رحيل إيمري





أصدر نادي أرسنال الإنجليزي بيان رسمي منذ قليل بشأن موقف النادي من إقالة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق من منصبه الحالي.





إقالة إيمري من تدريب أرسنال





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن نادي أرسنال ينوي إقالة إيمري من مهمة تدريب الفريق ليتولى واحد من الثلاثي لويس أنريكي أو جوزيه مورينيو أو ستيفن جيرارد المهمة بدلا منه.





رد أرسنال على أنباء إقالة إيمري





ورد نادي أرسنال على أنباء إقالة إيمري مؤكدا أن النادي يثق فيه ولا ينوي إقالته بل يرغب في استمراره لفترة أطول مع الفريق.





وقال نادي أرسنال في بيانه عبر موقعه الرسمي: "نحن محبطون مثلكم من الأداء والنتائج في هذه المرحلة من الموسم. نتشارك الحزن معكم أنتم الجماهير، أوناي، اللاعبين والطاقم التدريبي حيث أن ذلك ليس المستوى الذي نرغب به أو نتوقعه."





وأضاف البيان: ‏"يجب أن تتحسن الأمور لتتساوى مع تطلعاتنا للموسم، ونحن نؤمن بشكل قاطع أن أوناي هو الشخص المناسب للوظيفة، كذلك الطاقم التدريبي. نحن نعمل بشكل محتدم خلف الكواليس محاولة منا لقلب الأمور ونحن مؤمنون أننا سنفعل ذلك."





وأنتهى بيان أرسنال: ‏"لا نقول بأن دعمنا هذا منّة على النادي. نأمل أن نتكاثف جميعًا معًا وأن نقف خلف النادي في مرحلة التحول هذه، ومعًا نحن أقوى."





ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي





ويتواجد نادي أرسنال في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





موعد مباراة أرسنال القادمة





ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي ساوثامبتون يوم السبت 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



