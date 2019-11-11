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شافكي المنيري: "أنا زوجة المحترم وسلمت أول دفعة من إيرادات الكتاب لمؤسسة مجدي يعقوب"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:09 م
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شافكي المنيري
شافكي المنيري
كريم هاشم
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بدأ منذ قليل حفل توقيع كتاب "أيام في بيت المحترم" للإعلامية شافكي المنيري، والذي تتحدث فيه عن زوجها الرحل الفنان ممدوح عبد العليم، وقد حضر حفل التوقيع عدد كبير من نجوم الفن، من محبي الفنان الراحل.


بدأت شافكي المنيري كلماتها خلال الندوة، بتوجيه الشكر للوزيرة نبيلة مكرم، وكل الحضور من الفنانين والممثلين، وقالت أنها لم ينولها الحظ بالعيش سنين كثيرة كزوجة للفنان المبدع ممدوح عبد العليم، فلم تعش معه إلا 19 سنة.


وأوضحت "المنيري" أنها عاصرت ممدوح عبد العليم في مرحلة صعبة مؤكدة على وطنيته، وأنه رفض أن يقوم بالمشاركة في أعمال فنية حتى تستقر الأوضاع في مصر.


وأضافت "المنيري" أنها رفضت أن تروي في كتابها أسرار عبد العليم، موضحة أنها ستظل حافظة أسراره، ولكنها روت اليوميات التي تهم قطاع كبير من الناس الذين يرغبون في معرفة قصة حياته، وأشارت إن جميع دخل هذا الكتاب سوف يذهب للمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب وسلمت اليوم أول دفعة للمؤسسة.


وحضر الحفل الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للشؤون الهجرة، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والأعلامية هالة سرحان، والفنانة إلهام شاهيم والمطرب هشام عباس والفنان محمد رياض والفنان خالد زكي والفنان محمد الشقنقيري والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والدكتور أسامة الشيخ وزير الإعلام السابق وعدد من الإعلاميين وكبار رجال الدولة.

وحرصت شافكي المنيري على عقد حفل توقيع الكتاب في شهر نوفمبر، ليتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل ممدوح عبد العليم وهو يوم 10 من الشهر الجاري، وكتاب "أيام في بيت المحترم" ترصد فيه "شافكي" أهم ملامح شخصية الفنان ممدوح عبد العليم من وجهة نظرها كزوجة له والتي ارتبطت معه طوال حياه في علاقة من المحبة والإحترام.

وتتحدث شافكي المنيري خلال الكتاب عن بداية تعارفهما وقصة حبهما التي بدأت في لندن، وزواجهما وابنتهما والمواقف الإنسانية منه، وعن لقبه الذي يحبه وكان يناديه دائمًا به الجمهور وهو المحترم.

وتطرقت خلال الكتاب حول أعماله الفنية، والجوائز الذي حصل عليها وما كتب عنه في عالم الفن، وما كتبه هو شخصيًا، وملامح عن حياته وتربيته التي انعكست على رؤيته الفنية والسياسية والثقافية.
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