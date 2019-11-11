شافكي المنيري: "أنا زوجة المحترم وسلمت أول دفعة من إيرادات الكتاب لمؤسسة مجدي يعقوب"

بدأ منذ قليل حفل توقيع كتاب " أيام في بيت المحترم" للإعلامية شافكي المنيري، والذي تتحدث فيه عن زوجها الرحل الفنان ممدوح عبد العليم، وقد حضر حفل التوقيع عدد كبير من نجوم الفن، من محبي الفنان الراحل.







بدأت شافكي المنيري كلماتها خلال الندوة، بتوجيه الشكر للوزيرة نبيلة مكرم، وكل الحضور من الفنانين والممثلين، وقالت أنها لم ينولها الحظ بالعيش سنين كثيرة كزوجة للفنان المبدع ممدوح عبد العليم، فلم تعش معه إلا 19 سنة.





وأوضحت "المنيري" أنها عاصرت ممدوح عبد العليم في مرحلة صعبة مؤكدة على وطنيته، وأنه رفض أن يقوم بالمشاركة في أعمال فنية حتى تستقر الأوضاع في مصر.





وأضافت "المنيري" أنها رفضت أن تروي في كتابها أسرار عبد العليم، موضحة أنها ستظل حافظة أسراره، ولكنها روت اليوميات التي تهم قطاع كبير من الناس الذين يرغبون في معرفة قصة حياته، وأشارت إن جميع دخل هذا الكتاب سوف يذهب للمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب وسلمت اليوم أول دفعة للمؤسسة.