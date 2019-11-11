Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب يهدد إردوغان بفرض عقوبات بسبب صواريخ "أس – 400"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي يحذر فيها من فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "أس- 400" ، حسبما أفادت صحيفة ميدل إيست آي يوم الاثنين.

ووفقاً لمصادر ميدل إيست آي"، قال ترامب أيضاً إن تركيا يمكن إعادة قبولها في برنامج شريك لطائرة مقاتلة أميركية من طراز "أف-35" من الجيل القادم إذا وافقت على عدم تفعيل أنظمة "أس -400" والتزمت بعدم شراء أنظمة أسلحة روسية في المستقبل.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان مع ترامب الأربعاء المقبل في واشنطن ويتوقع أن تكون قضية صفقة "أس -400" التركية الموضوع الرئيسي للمحادثة، حتى مع خلاف الحليفين في حلف الناتو حول مجموعة من القضايا بما في ذلك توغل أنقرة في شمال سوريا لمواجهة القوات الكردية المدعومة سابقاً من قبل الولايات المتحدة.

وتهدف الرسالة، وفقاً لمصدرين في واشنطن مطلعين على الأمر، إلى وضع الأسس للمناقشات بين الزعيمين هذا الأسبوع.

وأحدث رسائل ترامب لأردوغان، التي تم إرسالها الشهر الماضي وتهديده بفرض عقوبات شديدة بسبب العملية التركية في شمال سوريا، أثارت ضجة في ذلك الوقت بسبب أسلوبها غير الرسمي الذي كان ينظر إليه على أنه غير دبلوماسي و"طفولي".

وقد أبلغ المسؤولون الأتراك موقع "ميدل إيست آي" في ذلك الوقت أن الرسالة أُلقيت في صندوق للقمامة. وقالوا إن ترامب استخدم في الرسالة الجديدة هذه المرة لغة دبلوماسية تتماشى مع بروتوكولات الدولة المعمول بها.

وقالت المصادر إن البيت الأبيض، تحت ضغط من الكونغرس، يبدو أنه فقد الصبر ويريد حقاً إنهاء مصيبة "أس – 400"، إما بمعاقبة تركيا، أو باستخدام تهديد العقوبات لإجبارها على قبول شروطه".

وقدم ترامب، في الرسالة التي تم تسليمها إلى إبراهيم كالين، كبير مساعدي أردوغان، يوم الاثنين الماضي، طريقة محددة لحل المشكلة من دون فرض عقوبات: يجب على تركيا عدم تفعيل أنظمة "أس – 400"، والسماح بزيارات منتظمة من قبل المسؤولين الأميركيين للتحقق من حالة الأنظمة، ويجب أن تلتزم أنقرة بعدم القيام بمزيد من عمليات شراء الأسلحة الروسية.

وذكر الموقع أنه إذا قبل أردوغان بشروط ترامب، التزم الأخير أيضاً بإعادة تركيا إلى برنامج "اف -35"، وبوضع اتفاق تجاري ثنائي بقيمة 100 مليار دولار.

وعلى الرغم من عدم ذكر ذلك في الرسالة، فقد قال ترامب علانية مرات عدة أنه يتعين على تركيا شراء أنظمة صواريخ "باتريوت" أميركية الصنع للدفاع عن أراضيها.

 

وقال إردوغان للصحافيين الأسبوع الماضي إنه لا يزال مهتماً بالـ"باتريوت".

وعلى الرغم من توقيع تركيا على الاتفاق مع موسكو قبل الشراء بفترة طويلة، إلا أن الدبلوماسيين الأميركيين قالوا إنها لا يزال يخضع للعقوبات.

وقد بدأت تركيا في استلام الدفعة الأولى والثانية من أنظمة الصواريخ "أس – 400" خلال الصيف. وعلق البنتاغون مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "أف – 35" في تموز / يوليو الماضي، قائلا إن صواريخ "أس – 400" يمكن استخدامها للتجسس على التكنولوجيا الحيوية للطائرة. وإذا تمكنت تركيا من العودة إلى البرنامج، فيمكنها شراء حوالى 120 طائرة من الولايات المتحدة. ويمكن أن تستمر تركيا أيضاً في إنتاج أجزاء من الطائرة التي يمكن أن تجلب 9 مليارات دولار من الدخل للشركات التركية على مدى عمر البرنامج.

ومع ذلك، فإن رسالة ترامب لم تقنع، على ما يبدو أردوغان، بحسب المصادر. وقال إردوغان لترامب في رسالة، إن تركيا لن تناقش قضية "أس– 400" بشروط مسبقة. وكرر إردوغان مطالبته بتشكيل لجنة مشتركة لحل المشكلة واستمر في الدفاع عن الحجة القائلة بأن "أس– 400"و"أف -35" يمكن أن يكونا متوافقين داخل الهيكل الدفاعي التركي.

وتواصل القيادة التركية الاعتقاد بأن إردوغان يمكن أن يقنع ترامب بإيجاد حل بديل للأزمة عندما يجتمع الإثنان لتناول طعام الغداء وعند عقد لقاءات ثنائية موسعة في البيت الأبيض.

وقال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الجديد لترامب، يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستبذل "قصارى جهدها" لإبقاء تركيا داخل حلف الناتو.

وذكر موقع "ميدل إيست آي" أنه عندما اتصل بالبيت الأبيض رفض التعليق على القصة. كما رفضت الرئاسة التركية التعليق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عقوبات تركيا ترامب اس- 400

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 24 دقيقة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 12 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ أقل من ساعة

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ أقل من ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ 43 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 9 دقيقة

HD تايم سبورت online مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر time sport مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا كورة ماتش مصر مجانا egypt

منذ أقل من ساعة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

منذ ساعة و 13 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعة و 21 دقيقة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ 38 دقيقة

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

منذ 41 دقيقة

بدون تقطيع.. «شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في الجول TIME LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر

منذ ساعة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

"بسبب رقصه عاريًا في الشارع".. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها وفاء عامر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

أردوغان يتمسك بـ"إس-400" الروسية.. ويتجاهل "عرض واشنطن"

الخارجية التركية تنفي أنباء تهديدات واشنطن للتخلي عن "إس-400"

"أنقرة في مرمى النيران".. صفقة "إس 400" تشعل الصراع بين أمريكا وتركيا

رحلة "إس 400" إلى تركيا.. وعقوبات أمريكية في انتظار السلطان العثماني المزعوم

الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات "قاسية" قد تنهي التحالف الأمريكي التركي إلى الأبد

أردوغان يتودد إلى ترامب لإنقاذه من العقوبات الأميركية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

07:18 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

بدون تقطيع.. «شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في الجول TIME LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر

07:32 م

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

07:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status