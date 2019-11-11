Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ المنوفية يفتتح محطة رفع صرف صحي كفر العرب بقويسنا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:04 م
Advertisements
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
أحمد الباهي
Advertisements
افتتح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، محطة رفع صرف صحي كفر العرب بقويسنا، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فرع المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والنائب عصمت زايد عضو مجلس النواب وممثلي الشركات المنفذة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

هذا وقد أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمحطة، وشهد تجارب التشغيل واستمع إلى شرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن المحطة، والتي تتكون من (محطة رفع- شبكات انحدار بطول 3.5 كم لقرية كفر العرب، 13 كم لقرية أم خنان بإجمالي طول 16.5 كم- خط طرد بطول اجمالى 1.2 كم) بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه.

وقد تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتم التسليم الابتدائي، ويخدم المشروع عدد من القرى هى" كفر العرب- أم خنان- العجايزة "، ويستفيد منها 28 ألف نسمة، هذا وقد أشاد المحافظ بالجهد المبذول ووجه الشكر للقائمين على تنفيذ تلك المشروع، مؤكداً أن الدولة تعمل وفق خطط مدروسة ومتكاملة وهدفها الأول المواطن والعمل على تقديم الخدمات بشكل أفضل.

وفي ذات السياق تفقد محافظ المنوفية مشروع محطة معالجة صرف صحي أم خنان وروافعها بقويسنا، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المحطة والتي تتكون من (المدخل والمصافي والراسب الرملي، وحدة المعالجة الرئيسية (R.B.C) وتشمل "أحواض الترسيب- الحمأة المعادة- أحواض مزج الكلور- أحواض التجفيف- مبنى التوليد- مبنى المخزن والورشة- المبنى الإداري- غرفة الحارس "

هذا وتعمل المحطة بطاقة 8 آلاف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه، وقد تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتم التسليم الابتدائي، كما تخدم المحطة قرى أم خنان وتوابعها "طه شبرا- أم خنان- شبراقبالة- العجايزة- كفر زين الدين- كفر العرب- منشاة أم خنان- كفر أبشيش"، ويستفيد منها 200 ألف نسمة.

هذا وقد وجه الأهالي الشكر لمحافظ المنوفية لسعيه الدائم للتواصل معهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وقد أكد المحافظ حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي، والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة.

كما أكد على أن خدمة الصرف الصحي من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر صرف صحي المنوفية اخبار

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعة و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

منذ ساعة و 9 دقيقة

"بسبب رقصه عاريًا في الشارع".. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها وفاء عامر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ 43 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 24 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ أقل من ساعة

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

منذ 41 دقيقة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 12 دقيقة

HD تايم سبورت online مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر time sport مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا كورة ماتش مصر مجانا egypt

منذ أقل من ساعة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

منذ ساعة و 13 دقيقة

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ أقل من ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ 38 دقيقة

بدون تقطيع.. «شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في الجول TIME LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر

منذ ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد مشروعي توسعات صرف صحي ومحطة معالجة الزقازيق بالشرقية

الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي شبين الكوم (صور)

30 مليون جنيه تكلفة الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بتلوانة في المنوفية (صور)

محافظ المنوفية ومستشار وزير الإسكان يتفقدان عدداً من مشروعات الصرف الصحي (صور)

محافظ دمياط تفتتح مشروعات الصرف الصحي

بتكلفة 33 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح محطة رفع العراقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

07:18 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

بدون تقطيع.. «شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في الجول TIME LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر

07:32 م

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

07:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status