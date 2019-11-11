محافظ المنوفية يفتتح محطة رفع صرف صحي كفر العرب بقويسنا

افتتح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، محطة رفع صرف صحي كفر العرب بقويسنا، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فرع المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والنائب عصمت زايد عضو مجلس النواب وممثلي الشركات المنفذة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.



هذا وقد أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمحطة، وشهد تجارب التشغيل واستمع إلى شرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن المحطة، والتي تتكون من (محطة رفع- شبكات انحدار بطول 3.5 كم لقرية كفر العرب، 13 كم لقرية أم خنان بإجمالي طول 16.5 كم- خط طرد بطول اجمالى 1.2 كم) بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه.



وقد تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتم التسليم الابتدائي، ويخدم المشروع عدد من القرى هى" كفر العرب- أم خنان- العجايزة "، ويستفيد منها 28 ألف نسمة، هذا وقد أشاد المحافظ بالجهد المبذول ووجه الشكر للقائمين على تنفيذ تلك المشروع، مؤكداً أن الدولة تعمل وفق خطط مدروسة ومتكاملة وهدفها الأول المواطن والعمل على تقديم الخدمات بشكل أفضل.



وفي ذات السياق تفقد محافظ المنوفية مشروع محطة معالجة صرف صحي أم خنان وروافعها بقويسنا، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المحطة والتي تتكون من (المدخل والمصافي والراسب الرملي، وحدة المعالجة الرئيسية (R.B.C) وتشمل "أحواض الترسيب- الحمأة المعادة- أحواض مزج الكلور- أحواض التجفيف- مبنى التوليد- مبنى المخزن والورشة- المبنى الإداري- غرفة الحارس "



هذا وتعمل المحطة بطاقة 8 آلاف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه، وقد تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتم التسليم الابتدائي، كما تخدم المحطة قرى أم خنان وتوابعها "طه شبرا- أم خنان- شبراقبالة- العجايزة- كفر زين الدين- كفر العرب- منشاة أم خنان- كفر أبشيش"، ويستفيد منها 200 ألف نسمة.



هذا وقد وجه الأهالي الشكر لمحافظ المنوفية لسعيه الدائم للتواصل معهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وقد أكد المحافظ حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي، والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة.



كما أكد على أن خدمة الصرف الصحي من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.