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ارتفاع سعر الحديد اليوم في مصر.. وحديد عز يرتفع بـ 200 جنيهًا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:43 م
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سعر الحديد اليوم في مصر
سعر الحديد اليوم في مصر
الفجر الاقتصادي
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سعر الحديد اليوم في مصر

بالرغم من حالة الركود في سوق مواد البناء، ارتفع سعر الحديد اليوم في مصر بنحو يتراوح ما بين 200 إلي 500 جنيهًا، حيث أعلنت مجموعة من المصانع رفع سعر طن الحديد اليوم من ضمنها حديد عز والسويس للصلب ومصر إستيل، لتسيطر حالة الإضطراب على أسعار مواد البناء في مصر.


سعر الحديد اليوم في مصر "حديد عز"

أبلغت شركة حديد عز الوكلاء والموزعين عن رفع سعر حديد عز بنحو 200 جنيه للطن لتسجل 10370 جنيهًا للأطوال، و9940 جنيهًا للفائف، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الماضي حيث سبق أن رفعت الأسعار بنحو 20 جنيهًا مطلع الشهر الجاري.


سعر الحديد اليوم في مصر "حديد السويس"

للمرة الثانية على التوالي ترفع شركة السويس للصلب الأسعار، حيث رفعت سعر الحديد اليوم في مصر بنحو 200 جنيهًا، ليسجل سعر طن الحديد 10 ألاف جنيه.


أسعار الحديد اليوم فى الأسواق


سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن


سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن


سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن 


سعر حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن


سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن


سعر حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن


سعر حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن


سعر حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن


سعر حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن


سعر حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن



أداء سعر الحديد خلال 2019

تباين أداء سعر الحديد في مصر خلال العام الجاري حيث تراجعت بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.
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