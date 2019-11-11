ارتفاع سعر الحديد اليوم في مصر.. وحديد عز يرتفع بـ 200 جنيهًا

سعر الحديد اليوم في مصر





بالرغم من حالة الركود في سوق مواد البناء، ارتفع سعر الحديد اليوم في مصر بنحو يتراوح ما بين 200 إلي 500 جنيهًا، حيث أعلنت مجموعة من المصانع رفع سعر طن الحديد اليوم من ضمنها حديد عز والسويس للصلب ومصر إستيل، لتسيطر حالة الإضطراب على أسعار مواد البناء في مصر.









سعر الحديد اليوم في مصر "حديد عز"





أبلغت شركة حديد عز الوكلاء والموزعين عن رفع سعر حديد عز بنحو 200 جنيه للطن لتسجل 10370 جنيهًا للأطوال، و9940 جنيهًا للفائف، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الماضي حيث سبق أن رفعت الأسعار بنحو 20 جنيهًا مطلع الشهر الجاري .









سعر الحديد اليوم في مصر "حديد السويس"





للمرة الثانية على التوالي ترفع شركة السويس للصلب الأسعار، حيث رفعت سعر الحديد اليوم في مصر بنحو 200 جنيهًا، ليسجل سعر طن الحديد 10 ألاف جنيه.









أسعار الحديد اليوم فى الأسواق









سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن









سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن









سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن









سعر حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن









سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن









سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن









سعر حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن









سعر حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن









سعر حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن









سعر حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن













أداء سعر الحديد خلال 2019



