Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد جمال يوصي الجمهور بدعم رامي جمال في أزمته الأخيرة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:50 م
Advertisements
أحمد جمال
أحمد جمال
لمياء علي
Advertisements
حرص الفنان أحمد جمال، على مواساة صديقه المطرب رامي جمال، في أزمته الصحية الأخيرة، بعدما أعلن عن إصابته بمرض البهاق وكشف نيته في اتخاذ قرار الاعتزال.

وطالب أحمد جمال الجمهور بمساندة رامي والوقوف بجانبه لكي يعود مرة أخرى لجمهوره ويستكمل نجاحاته.

ونشر أحمد جمال صورة تجمعه برامي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وعلق قائلًا: "النجم رامي جمال أصيب بمرض البهاق و نفسيته اتأثرت جداً لدرجة انه بيفكر في الاعتزال ، دعمكم ووقوفكم جنبه و تعليقاتكم الإيجابية مش هوصيكم عليها".

وأضاف: رامي اللي يعرفه عن قرب هيحبه اكتر واكتر بأخلاقه وطيبة قلبه قبل فنه و يستاهل كل حاجة حلوة
وربنا يبعد عنكم أي حاجة وحشة.

رامي جمال يبكي قلوب جمهوره بخبر إصابته بمرض البهاق

اشتعلت قلوب رواد السوشيال ميديا حزنًا بعدما نشر رامي جمال كلمات مؤثرة أعلن من خلالها عن إصابته بمرض البهاق، وكشف عن معاناته الشديدة في التعامل مع الآخرين، وقال إن بعضهم يشعر بالخوف عندما يقترب منه.

وحظي رامي جمال بدعم كبير من قبل الجمهور الذي نظم حملات مكثفه للدعاء له بالشفاء، مطالبين إياه بالعودة إلى عمله وألا يتخبى عن جمهوره الذي يعشق أغانيه وحفلاته.

نجوم الفن يدعمون رامي جمال

كما قام عدد كبير من نجوم الفن بدعم ومساندة رامي جمال على طريقتهم الخاصة، ومنهم تامر حسني وزينة وريم البارودي وحمدي الميرغني وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ويست هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما رامي الجمال دراما خبار الفن جمهور رامي جمال بهاق القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ يوم

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ يوم

فرمان ناري.. الصفقة الكبرى تضيع على الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رسالة دعم من شذى لرامي جمال بعد إصابته بمرض "البهاق" (صورة)

"كمل لأنك تستحق مكانا أقوى".. رسائل الجمهور لدعم رامي جمال لإبعاده عن قرار الاعتزال

آخرهم رامي جمال.. مشاهير أصيبوا بمرض البهاق منهم مايكل جاكسون (صور)

بعد إصابة رامي جمال بـ"مرض البهاق".. الأعراض والأسباب والعلاج

جمهور رامي جمال بعد قرار إعتزاله بسبب "البهاق": اوعى تبطل غنى

بعد إصابته بمرض البهاق.. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلنون دعمهم لـ رامي جمال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

04:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status