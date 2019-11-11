أحمد جمال يوصي الجمهور بدعم رامي جمال في أزمته الأخيرة

حرص الفنان أحمد جمال، على مواساة صديقه المطرب رامي جمال، في أزمته الصحية الأخيرة، بعدما أعلن عن إصابته بمرض البهاق وكشف نيته في اتخاذ قرار الاعتزال.



وطالب أحمد جمال الجمهور بمساندة رامي والوقوف بجانبه لكي يعود مرة أخرى لجمهوره ويستكمل نجاحاته.



ونشر أحمد جمال صورة تجمعه برامي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وعلق قائلًا: "النجم رامي جمال أصيب بمرض البهاق و نفسيته اتأثرت جداً لدرجة انه بيفكر في الاعتزال ، دعمكم ووقوفكم جنبه و تعليقاتكم الإيجابية مش هوصيكم عليها".



وأضاف: رامي اللي يعرفه عن قرب هيحبه اكتر واكتر بأخلاقه وطيبة قلبه قبل فنه و يستاهل كل حاجة حلوة

وربنا يبعد عنكم أي حاجة وحشة.



رامي جمال يبكي قلوب جمهوره بخبر إصابته بمرض البهاق



اشتعلت قلوب رواد السوشيال ميديا حزنًا بعدما نشر رامي جمال كلمات مؤثرة أعلن من خلالها عن إصابته بمرض البهاق، وكشف عن معاناته الشديدة في التعامل مع الآخرين، وقال إن بعضهم يشعر بالخوف عندما يقترب منه.



وحظي رامي جمال بدعم كبير من قبل الجمهور الذي نظم حملات مكثفه للدعاء له بالشفاء، مطالبين إياه بالعودة إلى عمله وألا يتخبى عن جمهوره الذي يعشق أغانيه وحفلاته.



نجوم الفن يدعمون رامي جمال



كما قام عدد كبير من نجوم الفن بدعم ومساندة رامي جمال على طريقتهم الخاصة، ومنهم تامر حسني وزينة وريم البارودي وحمدي الميرغني وغيرهم.