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فرمان ناري.. الصفقة الكبرى تضيع على الأهلي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:38 م
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الاهلي
الاهلي
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انسحب مسئولو النادي الأهلي من صفقة التعاقد مع إيريك تراوري لاعب وسط فريق بيراميدز خلال الفترة الحالية بشكل إجباري.


وجاء تراجع الأهلي عن التعاقد مع تراوراي بسبب رفض بيراميدز فتح باب الرحيل امام اللاعب في ظل استنفاذ الاستبدال داخل اللفريق وهو ما يمنع النادي من التفريط بخدماته للاحتياج لجميع اللاعبين.


ويتجه الأهلي أيضاً لتأجيل التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ، وذلك رغم ترحيب ناديه ببيعه للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى القادم.


ويدرس الأهلي موقف اللاعب بعدما تعرض لأكثر من إصابة قوية بالفترة الماضية آخرها الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في التصفيات الافريقية المقامة حالياً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.


وبدأ الأهلي التفكير في التعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة حيث يحق للفريق استبدال لاعبين في يناير.

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الكلمات المفتاحية

طاهر محمد طاهر الاهلي الأهلي إيريك تراوري

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