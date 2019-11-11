Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يلتقي الفائز بجائزة محمد السادس لحفظ القرآن بالمغرب

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:07 م
Advertisements
وزير الشؤون الإسلامية السعودي
وزير الشؤون الإسلامية السعودي
الفجر السعودي
Advertisements

التقى الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، مساء اليوم الإثنين، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، مرشح الوزارة الفائز بالمركز الأول في مسابقة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره في المملكة المغربية، المتسابق حاتم بن عبدالله رايزه.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية، التهنئة إلى المتسابق حاتم رايزه على هذا التفوق، مؤكداً على أن هذه الإنجازات تأتي نظير الدعم اللامحدود من قيادة المملكة لحفظة كتاب الله، وللجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وللقائمين عليها.

وقال الوزير "آل الشيخ"، إن هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- مروراً بأبنائه البررة، حتى هذا العهد الزاهر، وهي تولي كتاب الله تعالى، جلّ العناية والاهتمام، فقد أنشأت أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف الشريف، وأقامت المدارس والجمعيات لتحفيظ وتعليم كتاب الله، ونظمت المسابقات ورصدت الجوائز للحافظين والحافظات.

هذا وعدّ المتسابق حاتم رايزه ما حظي به من الفوز بالمركز الأول بالمسابقة القرآنية، هو امتداد للدعم اللامحدود، الذي يجده أبناء وبنات الوطن من القيادة الرشيدة، والمتابعة الدؤوبة من مقام وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير آل الشيخ، وكل العاملين في الوزارة.

وأهدى "رايزه" فوزه لملك المملكة العربية السعودية، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء لقاء ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين من دعم، كما أزجى شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تحفيزه لأبنائه في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للمتسابق حاتم آل رايزه درعاً تذكارية ومكافأة مالية، كما التُقِطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير محمد السادس جائزة المغرب القرآن الشؤون الإسلامية السعودي

أخبار تهمك

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ يوم

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ أقل من ساعتين

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ يوم

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ يوم

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن.. غداً

الشؤون الإسلامية: توطين معلمي التحفيظ بإشراف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ

المملكة تفوز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية بموريتانيا

المملكة تفوز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية بموريتانيا

انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

الشؤون الإسلامية توضح سبب تواجد ألعاب في أحد جوامع الرياض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

04:56 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status