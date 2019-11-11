وزير الشؤون الإسلامية السعودي يلتقي الفائز بجائزة محمد السادس لحفظ القرآن بالمغرب





التقى الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، مساء اليوم الإثنين، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، مرشح الوزارة الفائز بالمركز الأول في مسابقة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره في المملكة المغربية، المتسابق حاتم بن عبدالله رايزه .





وقدم وزير الشؤون الإسلامية، التهنئة إلى المتسابق حاتم رايزه على هذا التفوق، مؤكداً على أن هذه الإنجازات تأتي نظير الدعم اللامحدود من قيادة المملكة لحفظة كتاب الله، وللجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وللقائمين عليها.





وقال الوزير " آل الشيخ"، إ ن هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- مروراً بأبنائه البررة، حتى هذا العهد الزاهر، وهي تولي كتاب الله تعالى، جلّ العناية والاهتمام، فقد أنشأت أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف الشريف، وأقامت المدارس والجمعيات لتحفيظ وتعليم كتاب الله، ونظمت المسابقات ورصدت الجوائز للحافظين والحافظات.





هذا وعدّ المتسابق حاتم رايزه ما حظي به من الفوز بالمركز الأول بالمسابقة القرآنية، هو امتداد للدعم اللامحدود، الذي يجده أبناء وبنات الوطن من القيادة الرشيدة، والمتابعة الدؤوبة من مقام وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير آل الشيخ، وكل العاملين في الوزارة.





وأهدى "رايزه" فوزه لملك المملكة العربية السعودية، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء لقاء ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين من دعم، كما أزجى شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تحفيزه لأبنائه في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة.





وفي ختام اللقاء، قدّم الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للمتسابق حاتم آل رايزه درعاً تذكارية ومكافأة مالية، كما التُقِطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.



