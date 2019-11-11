قرية الحصافة بطوخ تستعد لتشييع جثامين الخفراء (صور)

تستعد قرية الحصافة التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، لتشييع جثث 3 خفراء 2 نظامين، وآخر خصوصي، لقوا مصرعهم إثر إطلاق أعيرة نارية مجهولة عليهم من مصدر غير معلوم خلال تواجدهم في قطعة أرض زراعية بقرية "كفر الحصافة" مركز "طوخ".



فيما حيم الحزن علي اهالي القرية عقب سماعهم بالحادث،ويجري نقل الجثامين من مشرحة مستشفى بنها العام لتنظيم الجنازة لهم بالقرية،عقب قرار النيابة العامة بطوخ، بالتصريح بدفن الجثامين.



فيما كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مصرع 3 خفراء بطوخ، أنَّه خلال جلوس اثنين من الخفراء النظامين برفقة مزارع في إحدى المناطق الزراعية بمركز طوخ في القليوبية، أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربًا.



وكانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغًا من الأهالي في قرية "كفر الحصافة" يفيد بعثورهم على جثث 3 خفراء في أرض زراعية بجوار كمين القرية، حيث سقطوا قتلى بطلقات نارية.



وتبين أنَّ القتلى هم إبراهيم حسين ابراهيم (43 سنة) وعصام صبحي علي حسيني (55 سنة) خفيرين نظاميين من قوة مركز شرطة طوخ، وقاسم محمد دراج (63 سنة) خفير خصوصي بإحدى حدائق البرتقال، كانوا جالسين في الأراض الزراعية وفتح عليهم مجهولين النيران ما أدى إلى مصرعهم جميعًا.



وأمرت النيابة بالتحفظ على فوارغ الطلقات النارية.



وقامت أجهزة الأمن بالقليوبية تمشيط منطقة الحادث، وجرى فرض طوق أمني حول المنطقة لضبط الجناة.