أهلي 2001 يسقط أمام المقاولون العرب بثنائية

تلقى فريق ناشئين الأهلي مواليد 2001 الخسارة عصر اليوم الاثنين أمام مضيفه المقاولون العرب بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب ذئاب الجبل ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الجمهورية.



ولم يتمكن نائشين الأهلي من الحفاظ على هدف التقدم في الشوط الأول الذي سجله محمد ياسر ليقلب المقاولون العرب الطاولة ويحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: عاصم سليم .



الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – معاذ أنور – هاني عمرو – يوسف عتمان .



الوسط: عمر حجاج – طه محمود – محمد سلامة – أحمد نبيل “كوكا” – شادي رضوان.



الهجوم: محمد ياسر.



افتتح محمد ياسر التسجيل للأهلي في الدقيقة ٣٥، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي، ولكن مع بداية الشوط الثاني تعرض عمر حجاج لاعب وسط الأهلي للطرد بعد عرقلته لمهاجم المقاولون اثناء انفراده بحارس المرمى، ليكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين، ويضطر أحمد سراج للدفع بمحمد أشرف الظهير الأيسر بدلاً من الجناح الأيسر محمد سلامة.



ودفع سراج بحسام ياسين بدلاً من محمد ياسر، وأحمد عربي مواليد ٢٠٠٢ بدلاً من طه محمود، ولكن المقاولون استغل النقص العددي في صفوف الأهلي وسجل هدفين في الدقيقتين ٦١ و ٧٥.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.