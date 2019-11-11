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سلسلة هواتف "Reno2" من "OPPO" تجربة فريدة لإطلاق عنان المستخدمين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:19 م
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Reno2
Reno2
أحمد الشيخ
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تعتزم OPPO العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Reno2 في السوق المصري يوم 13 نوفمبر، مع وعد من تلك المجموعة الرائعة من الهواتف بإعادة تعريف حدود الإبداع  لمستخدميها. وتتوفر سلسلة Reno2 بأربعة ألوان: Ocean Blue  و Luminous Black   لهاتف  Reno2 و Sky White   و Lake Green لهاتف Reno 2f

تولي OPPO  اهتماما كبيرا بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال التصوير وستمكن سلسلة Reno2 
 مستخدميها   من التخلص من المنظور القديم للتصوير، كما ستفتح آفاقهم لزوايا وإمكانيات جديدة، لا تعترف بحدود الزمان أو المكان، مع تصوير الهضاب الواسعة وشوارع المدن المزدحمة، والشواطئ التي تغمرها أشعة الشمس والليالي غير القمرية.

كما تؤمن OPPO بأهمية تحفيز إبداعات مستخدميها، من خلال إطلاق العنان للابتكار على نحو غير مسبوق. لذا صنعت OPPO  كاميرا رباعية تقدم أدوات قوية لرؤية الأشياء على نحو مختلف ومن كافة الزوايا، مما يمكن   المستخدمين الوصول للكمال في منظورهم والتقاط اللحظات الرائعة في  كل وقت.

لهذا قامت OPPO بتطوير تكنولوجياتها الرائدة في ثبات الفيديو، حيث يمتلك  هاتف Reno2 الجديد  خاصية  وضع الفيديو شديد الثبات Ultra Steady Video للحصول على فيديوهات واضحة وذات جودة فائقة ويقترب مستوى جودة الفيديوهات من معدلات جودة  كاميرا تصوير الحركة الاحترافية، بالإضافة إلى وضع الظلام الشديد  Ultra Dark Mode    للحصول على نطاق مكتمل من صور المشاهد الليلية المختلفة، بما في ذلك أحياء المدينة الساطعة والليالي ذات الإضاءة الخافتة والمزيد من المشاهد الرائعة. يمكن لهذا الوضع المميز للتصوير الارتقاء بصورك للوصول لمستويات لا يمكن للعين المجردة تحقيقها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي "AI" لتقليل الضوضاء مما يتيح لك الفرصة لالتقاط صوراً للأشياء بدقة عالية أثناء الليل.

تأتي سلسلة Reno2 مزودة بتقنية شحن السريع VOOC 3.0 المطورة وبطارية سعة 4000 مللي أمبير، حيث يمكن للجهاز البقاء ليوم كامل من الاستخدام الكثيف.


وأُطلقت سلسلة هواتف Reno كمحفز للهواتف الذكية من OPPO والتطور الإبداعي خلال السنوات العشر القادمة، وتقوم سلسلة OPPO Reno2 بالمضي خطوة جديدة للأمام بالنسبة للإبداعات التي تقدمها تلك السلسلة الفريدة من الهواتف الذكية. وتتحدى سلسلة  OPPO Reno2 المستخدمين في التخلص من تقنيات التصوير النمطية للحصول على تجارب جديدة تثير فضولهم وتزيد من إبداعاتهم. حيث صممت تلك السلسلة الرائعة من الهواتف الذكية للشباب الرائد الذي يسعى لتحقيق أحلامه والذي يعبر عن نفسه عن طريق الإبداع في مجالات جديدة ومختلفة كل يوم، وسرعان ما حققت سلسلة Reno الجديدة نجاحاً كبيراً ما بين المستخدمين من قبل، بمظهرها الأنيق وتصميمها المبتكر.

لذلك حرصت OPPO على تقديم كل ما هوجديد ومتطور ليناسب جميع المستخدمين، سواء من محبي التصوير، أو هواة الألعاب، أو الذين يتمتعون بروح المغامرة؛ فبغض النظر عن أسلوب حياة المستخدمين فإن سلسلة Reno2  تعتبر مثالية للمستخدمين الذين يتبعون نمط حياة مليئاً بالحركة والإثارة.
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سلسلة Reno2 Reno2 oppo

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