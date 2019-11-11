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المؤتمر السنوي لشعبة السيناريو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:11 م
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علاء عبد الهادى
علاء عبد الهادى
سعد نبيل
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تقيم شعبة السيناريو بالتقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، مؤتمرها السنوى الثالث، والذي يحمل عنوان "دراما الصورة، والكلمة فى مواجهة الأرهاب"، وذلك فى تمام العاشرة والنصف صباح السبت ١٦ نوفمبر الجاري، بمقر الاتحاد الكائن ١١ أ شارع حسن صبرى بالزمالك.


 وسوف يشارك فى المؤتمر نخبة من كبار كتاب السيناريو والمخرجين والنجوم ونخبة من رجال الأمن الأفاضل و الدكتورة أمنة نصير ، وعلى رأسهم الكاتب أيمن سلامة مؤلف مسلسل ولد الغلابة لأحمد السقا و الفنان عزت العلايلى و الفنان أشرف زكى و الفنانة فردوس عبدالحميد و المخرج محمد فاضل و الكاتب بشير الديك و الكاتب أبوالعلا السلامونى و اللواء فؤاد علام.

نبذه عن رئيس الاتحاد

علاء عبدالهادي شاعر من جيل السبعينيات، وناقد أكاديمي، ومفكر مصري. رئيس اتحاد كتاب مصر، يحمل دكتوراه الفلسفة في النقد الأدبي، تخصص أدب مقارن، أكاديمية العلوم المجرية. شارك في مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، في النقد الأدبي وفي الأدب المقارن. كما شارك في تحكيم أبحاث الترقية العلمية في النقدين الأدبي والمسرحي، وفي الأدب المقارن. حصل في عام 1999 على الجائزة الدولية للشاعر المجري (فوشت ميلان) من أكاديمية العلوم المجرية، وحاز في عام 2008 على قلادة مهرجان العنقاء الدولي في دورته الثانية، وجائزة أبو القاسم الشابي الشعرية في عام 2009. اختير في 2019 أمين للاتحاد العام للكتاب العرب.

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