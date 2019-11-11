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السعودية تحقق المرتبة 15 ببطولة العالم لكمال الأجسام لهذا العام

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:52 م
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علم السعودية
علم السعودية
الفجر السعودي
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أنها حققت أكبر تقدم بين 50 دولة مشاركة في بطولة العالم لكمال الأجسام بمدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عقب تأسيس الاتحاد حديثًا؛ حيث حققت المملكة المرتبة 15، بين 50 دولة مشاركة في بطولة العالم لكمال الأجسام، متقدمة على دول مثل: (إسبانيا، وألمانيا، والهند، وتركيا، ورومانيا، وإيطاليا، والمكسيك، وفرنسا).

وقدم أسامة الرميان، رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، التهنئة للسعودية والقيادة الرشيدة المراكز المحققة للمنتخب السعودي لكمال الأجسام المشارك في بطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك.

كما أشار الرميان، إلى أن مستوى اللاعبين المشاركين يفوق التوقعات، الذي يعد نقطة تحدي للتفوق بالبطولات القادمة للفوز بمراكز أفضل؛ حيث حقق الأبطال المراكز التالية: أحمد مهدي - المركز الرابع في وزنه بفئة كمال الأجسام، وجمال عسيري - المركز السادس في طول المسكلر فيزيك من بين 34 بطلًا دوليًا، وتيسير خلفان - المركز الخامس في وزنه بفئة كمال الأجسام من بين 19 بطلًا دوليًا.

كما حقق سالم الخالدي المركز الثامن في فئة كلاسك فيزيك من بين 20 بطلًا دوليًا، وكميل القنبري المركز الثامن في فئة كلاسك فيزيك، وحميد الرفاعي - المركز الثامن، وفي فئة الفيزيك من بين 30 بطلًا دوليًا حقق حمدان الغامدي - المركز الثامن، وفي فئة الفيزيك من بين 21 بطلًا دوليًا نايف النمشان - المركز العاشر في وزنه بفئة كمال الأجسام من بين 21 بطلًا دوليًا، وعلي جلي - المركز العاشر في وزنه بفئة كمال الأجسام من بين 28 بطلًا دوليًا، وأحمد الجريبي - المركز الثامن في وزنه بفئة كمال الأجسام من بين 20 بطلًا دوليًا.

وأفاد رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، بأن تحقيق هذا الإنجاز ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود لاعبي المنتخب السعودي لكمال الاجسام واجتهادهم وتحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات بطولة العالم، مثنيا على اللاعبين بهذا الإنجاز، وشجع على العمل لتطوير القدرات ورفع الجاهزية البدنية لمنافسات البطولة الدولية القادمة.

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الكلمات المفتاحية

كمال الأجسام اﻟﻌﺎﻟﻢ السعودية

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