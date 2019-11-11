محافظ الوادي الجديد: إنشاء وحدة صحية مركزية بالقرية الثالثة والرابعة بدرب الأربعين



من ناحية أخري، قرر اللواء الزملوط إستغلال الإستراحات الغير مستغلة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير بالقرية الرابعة بدرب الاربعين، لإقامة وحدة صحية وأخري بيطرية لحين الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية الحالية لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بشكيل لجنة من كل من مديرية الإسكان والصحة لترميم ورفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بالقرية الثالثة بدرب الاربعين، كما مديرية الصحة بفرش وتجهيز المعدات والأجهزة الطبية اللازمة وتجهيز سكن الأطباء لإستخدامها كوحدة صحية مركزية لخدمة أهالي قري الأربعين.