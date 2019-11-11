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سبب وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:49 م
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وفاة علاء علي
وفاة علاء علي
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توفي علاء علي لاعب الزمالك السابق منذ ساعات بعد صراع مع المرض لفترة طويلة عن عمر يناهزر الـ31 عاما.

اسباب وفاة علاء علي
وعاني علاء علي من ورم خبيث في المخ تسبب في ابعاده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية خاصة بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة الورم.


وتدهورت حالة علاء علي الصحية بشكل كبير في آخر أيامه وفشلت كافة المحاولات الطبية في إنقاذه ليتوفي اليوم وسط حالة حزن عارمة لجميع الرياضيين.


وفاة علاء علي لاعب الزمالك
وبدأ علاء علي مسيرته الكروية في ناشئين نادي الزمالك ولعب مع الفريق الأول منذ 2007 حتي 2012 وخاض بعد ذلك فترة إعارة مع الجونة وانضم لتليفونات بنى سويف، ولعب بقميص نادى سموحة موسمين 2014 و2015.


ثم بعد ذلك انضم لفريق طلائع الجيش في 2016 ولعب موسم مع وادي دجلة في 2017 ثم لاعب لنادي المصري في الموسم قبل الماضي وكانت آخر محطاته الكروية فى نادى بتروجت.


لعب علاء علي 161 مباراة في الدوري المصري الممتاز سجل 20 هداف وساهم في 18 آخرين من خلال تمريرات حاسمة وشارك في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر خلال مسيرته.


الظهور الأخير لنجم الزمالك السابق علاء علي

وكان آخر ظهور للاعب الزمالك السابق علاء علي مع هاني حتحوت عبر قناة صدي البلد وهو آخر ظهور إعلامي للاعب عبر الشاشات بعدما غاب بسبب المرض الشديد.


ونعي العديد من نجوم الرياضة وبالأخص نادي الزمالك لاعبه السابق علاء علي فور نقل الخبر خلال الساعات الماضية.


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