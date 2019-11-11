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أسرة مسلسل "بلا دليل" يحتفلون بانتهاء التصوير بحضور إنجي علاء ودرة (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:54 م
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أسرة مسلسل بلا دليل
أسرة مسلسل "بلا دليل"
أحمد رمضان متولي
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احتفلت أسرة مسلسل "بلا دليل" اليوم الاثنين بانتهاء تصوير المسلسل في لوكشن تحسين الصحة بحضور السيناريست إنجي علاء، والمخرجة منال الصيفي، وبطلة العمل درة زروق وكرو العمل.

 

قنوات العرض

 

"بلا دليل" يتم عرضه حاليا على قناة الـ CBC في الساعة السابعة والنصف مساءً.

 

وعلى قناة CBC Drama الساعة ١١ مساءً.

 

وعلى تطبيق WATCHiT .

 

أبطال المسلسل

 

المسلسل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وارو للمنتجة ايمان سمير، وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.

أسرة مسلسل "بلا دليل" يحتفلون بانتهاء التصوير بحضور إنجي علاء ودرة (صور)
أسرة مسلسل "بلا دليل" يحتفلون بانتهاء التصوير بحضور إنجي علاء ودرة (صور)
أسرة مسلسل "بلا دليل" يحتفلون بانتهاء التصوير بحضور إنجي علاء ودرة (صور)
أسرة مسلسل "بلا دليل" يحتفلون بانتهاء التصوير بحضور إنجي علاء ودرة (صور)
أسرة مسلسل "بلا دليل" يحتفلون بانتهاء التصوير بحضور إنجي علاء ودرة (صور)
أسرة مسلسل "بلا دليل" يحتفلون بانتهاء التصوير بحضور إنجي علاء ودرة (صور)
أسرة مسلسل "بلا دليل" يحتفلون بانتهاء التصوير بحضور إنجي علاء ودرة (صور)
أسرة مسلسل "بلا دليل" يحتفلون بانتهاء التصوير بحضور إنجي علاء ودرة (صور)
أسرة مسلسل "بلا دليل" يحتفلون بانتهاء التصوير بحضور إنجي علاء ودرة (صور)
أسرة مسلسل "بلا دليل" يحتفلون بانتهاء التصوير بحضور إنجي علاء ودرة (صور)
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