عيد ميلاد سميرة أحمد على موجات إذاعة الأغاني غدًا
خصص النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي، حلقة غدًا الثلاثاء ١٢ نوفمبر من برنامج "ذكرياتي" المذاع على إذاعة الأغاني، للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة القديرة سميرة أحمد، بالإضافة الي الحديث عن مشوارها الفني الطويل وتكريمها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما ستشهد الحلقة أيضا الإعلان عن الفائزين
في مسابقة فوازير الحكاية والرواية للنجم سمير صبري والمخرج محمد تركي والتي أذيعت
في شهر رمضان الماضي.
يذكر أن الحلقة ستذاع في تمام الرابعة عصرًا على موجات الأغاني.
سمير صبري يتولى رئاسة أول مهرجان
عربي للسينما الفرانكوفونية وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة
الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، اليوم، على إقامة مهرجان الإسكندرية للسينما
الفرانكوفونيه برئاسة الفنان الكبير سمير صبري، وتنطلق الدورة الأولى للمهرجان خلال
شهر يونيو ٢٠٢٠، والذي يعد أول مهرجان للسينما الفرانكوفونية في المنطقة العربية. ومن المقرر أن تتولى الفنانة ليلى علوي
الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما تضم لجنته العليا نخبه من كبار الأدباء والسينمائيين
منهم الكاتب الكبير محمد سلماوي والكاتب الكبير شريف الشوباشي رئيس مهرجان القاهرة
السينمائي الأسبق والفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز والدكتور أنور مغيث والإعلاميتان
سناء منصور وسلمى الشماع وآخرين.
سمير صبري يتولى رئاسة أول مهرجان
عربي للسينما الفرانكوفونية
وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة
الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، اليوم، على إقامة مهرجان الإسكندرية للسينما
الفرانكوفونيه برئاسة الفنان الكبير سمير صبري، وتنطلق الدورة الأولى للمهرجان خلال
شهر يونيو ٢٠٢٠، والذي يعد أول مهرجان للسينما الفرانكوفونية في المنطقة العربية.
ومن المقرر أن تتولى الفنانة ليلى علوي
الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما تضم لجنته العليا نخبه من كبار الأدباء والسينمائيين
منهم الكاتب الكبير محمد سلماوي والكاتب الكبير شريف الشوباشي رئيس مهرجان القاهرة
السينمائي الأسبق والفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز والدكتور أنور مغيث والإعلاميتان
سناء منصور وسلمى الشماع وآخرين.