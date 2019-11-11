عيد ميلاد سميرة أحمد على موجات إذاعة الأغاني غدًا

خصص النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي، حلقة غدًا الثلاثاء ١٢ نوفمبر من برنامج "ذكرياتي" المذاع على إذاعة الأغاني، للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة القديرة سميرة أحمد، بالإضافة الي الحديث عن مشوارها الفني الطويل وتكريمها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما ستشهد الحلقة أيضا الإعلان عن الفائزين في مسابقة فوازير الحكاية والرواية للنجم سمير صبري والمخرج محمد تركي والتي أذيعت في شهر رمضان الماضي.

يذكر أن الحلقة ستذاع في تمام الرابعة عصرًا على موجات الأغاني.