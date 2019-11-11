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تحصين 6669 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية خلال أكتوبر بالمنوفية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:27 م
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ارشيفية
ارشيفية
أحمد الباهي
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صرح الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أنه تم تحصين 6669 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك خلال شهر أكتوبر 2019 عن طريق فريق عمل من الأطباء والإداريين والعاملين.

كما أضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين 59333 رأس من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتحصين 17046 رأس من الماشية والضان ضد مرض جدري، وتحصين عدد 59323 طائر بلقاح انفلونزا الطيور ومكافحة 1905 حيوان ضالٍ.

وفي ذات السياق قامت مديرية الطب البيطري بعمل حملات تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك ومزارع الدواجن بنطاق المحافظة، أسفرت عن غلق مزرعة واحدة للدواجن بمركز قويسنا، وضبط 2519460 كجم من لحوم البانية ولحوم مجمدة ودواجن ولحوم مصنعة بمختلف المراكز والمدن.

من جانبه أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بالحملات التفتيشية التي تشنها مديرية الطب البيطري لمواجهة المخالفين ومروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مشدداً على الضرب بيد من الحديد لكل من يتلاعب بصحة سلامة المواطنين.
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مصر تحصين الحمى القلاعية اخبار

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