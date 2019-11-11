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ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ الوادي الجديد يدشن بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:23 م
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بوابة الفجر
هدير محمود
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دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم، بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين بمركز باريس، بتكلفة إجمالية بلغت ١.٨ مليون جنيهًا، وذلك تفعيلاََ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".


وأوضح محافظ الوادي الجديد أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات بالقرية وتوفير مصدر ري لزراعة مصدات للرياح لحماية منازل القرية من زحف الرمال، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بالقرية.

وأضاف، محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم استصلاح ١٢٠ فدان وتسليمها لأهالي القرية من غير المالكين لأراضي، وذلك لتحسين مستوي معيشتهم وتوفير مصدر دخل لهم ضمن أهداف المبادرة الرئاسية.
ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ الوادي الجديد يدشن بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين
ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ الوادي الجديد يدشن بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين
ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ الوادي الجديد يدشن بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين
ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ الوادي الجديد يدشن بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين
ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ الوادي الجديد يدشن بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين
ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ الوادي الجديد يدشن بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين
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