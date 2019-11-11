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عطا الله لـ "الفجر": جامعة الفيوم تستعد لأسبوع فتيات الجامعات المصرية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:22 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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في إطار استعدادات جامعة الفيوم لتنظيم أسبوع فتيات الجامعات المصرية، قام اليوم الأثنين، الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد المدينة الرياضية بمدينة دمو، وذلك بحضور الدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية والدكتور أحمد حسني مستشار، رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، والدكتور محمود البشيهى، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار، المنسق العام للانشطة الطلابية والدكتور أشرف العباسي، وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ببني سويف، والدكتورة هبة النجار، القائم بعمل رئيس قسم العروض الرياضية بكلية التربية الرياضية والأستاذ هشام رجب، مدير عام رعاية الشباب بجامعة الفيوم، والدكتور سيد حزين، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وذلك اليوم الاثنين.

وقال الدكتور خالد عطا لله، نائب رئيس جامعة الفيوم، فى تصريح لبوابة " الفجر" أنه تم تفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة الملحقة بها، لرصد الامكانيات والملاعب وارض الجوالة بمدينة دمو للتأكد من ملائمتها للأنشطة والمسابقات والمباريات التي ستقام خلال أسبوع فتيات الجامعات المصرية المزمع إقامته خلال إجازة نصف العام، كما تم تفقد مبنى كلية التربية الرياضية بدمو.

عطا الله لـ "الفجر": جامعة الفيوم تستعد لأسبوع فتيات الجامعات المصرية
عطا الله لـ "الفجر": جامعة الفيوم تستعد لأسبوع فتيات الجامعات المصرية
عطا الله لـ "الفجر": جامعة الفيوم تستعد لأسبوع فتيات الجامعات المصرية
عطا الله لـ "الفجر": جامعة الفيوم تستعد لأسبوع فتيات الجامعات المصرية
عطا الله لـ "الفجر": جامعة الفيوم تستعد لأسبوع فتيات الجامعات المصرية
عطا الله لـ "الفجر": جامعة الفيوم تستعد لأسبوع فتيات الجامعات المصرية
عطا الله لـ "الفجر": جامعة الفيوم تستعد لأسبوع فتيات الجامعات المصرية
عطا الله لـ "الفجر": جامعة الفيوم تستعد لأسبوع فتيات الجامعات المصرية
عطا الله لـ "الفجر": جامعة الفيوم تستعد لأسبوع فتيات الجامعات المصرية
عطا الله لـ "الفجر": جامعة الفيوم تستعد لأسبوع فتيات الجامعات المصرية
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الكلمات المفتاحية

مصر جامعة الفيوم اسبوع اخبار

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