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"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:16 م
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن - إسلام شعراوي
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شارك عدد من أعضاء مجلس النواب، وفي مقدمتهم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، والنائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في فعاليات المنتدى الثالث للسجون المصرية والذي نظمته وزارة الداخلية اليوم الاثنين، بمنطقة سجون طره، وذلك برعاية محمود توفيق وزير الداخلية للرد على المتآمريين والمشككين فيما يلقاها المسجونين من رعاية، وذلك إعلاء لقيم حقوق الإنسان بحضور عدد من القيادات الأمنية وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

وكما شارك في الفعالية، العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية، وقطاع السجون في مقدمتهم اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء هشام يحيى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

وشارك في المنتدي أيضًا من الإعلامين، الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والإعلاميين:" وائل الإبراشي، وعمرو عبدالسميع، أسامة منير، محمد الباز، سيف زاهر، أحمد شوبير، سارة نجيب، ريهام السهلى، رامي رضوان وليد صلاح الدين، حمدى رزق، نشوى الحوفي، محمد على خير، والكابتن محمود فتح الله".
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
"عابد وبكري وعازر" يشكارون بالمنتدى الثالث للسجون بطره (صور)
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الكلمات المفتاحية

النائبة مارجريت عازر النائب مصطفى بكري النائب علاء عابد المنتدى الثالث للسجون

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