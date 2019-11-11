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"الحفرة انهارت عليه".. مصرع عامل حال تنقيبه عن الآثار بسقارة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:43 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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لقي عامل مصرعه إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بمنطقة سقارة، التابعة لمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع عامل، إثر انهيار الرمال عليه بمنطقة سقارة، دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم مصطفى مخلوف وكيل فرقة جنوب محافظة، والرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث المركز، وصحبتهم عدد من ضباط شرطة السياحة والآثار بالجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال حفر "س" عامل بمنطقة سقارة تنقيبا عن الآثار، انهارت عليه الرمال مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته باختناق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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