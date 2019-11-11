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"أسوشيتدبرس: فوز الاشتراكيين بانتخابات إسبانيا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:30 م
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انتخابات إسبانيا
انتخابات إسبانيا
وكالات
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أفادت وكالة أسوشيتدبرس، بفوز الاشتراكيون بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في الانتخابات الوطنية في إسبانيا التي جرت الأحد.

 

وبحسب الوكالة، أن المكاسب التي حققها حزب فوكس اليميني المتطرف قد تزيد من حال الجمود السياسي في خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

 

وقد احتل الاشتراكيون اليساريون القيادة في البرلمان، عقب رابع انتخابات وطنية خلال أربع سنوات والثانية في أقل من سبعة أشهر.

 

ومع فرز 99.9 من الأصوات، حصل الاشتراكيون على 120 مقعدا، أي أقل بثلاثة مقاعد عن انتخابات أبريل، ودون الغالبية المطلقة البالغة 170 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة بمفردهم.

 

وجاء التحول السياسي الكبير في الوقت الذي تدفق الناخبون اليمينيون للتصويت لصالح حزب فوكس الذي دخل البرلمان في الربيع للمرة الأولى فقط.

 

والنتائج التي أفرزتها انتخابات الأحد تفيد بألا نهاية فورية للأزمة بين قوى اليمين واليسار في إسبانيا، مما يشير إلى أن البلاد قد تبقى دون حكومة لعدة أسابيع أو حتى لأشهر.

 

وتعهد الحزب اليميني المتطرف، بقيادة سانتياغو أباسكال، البالغ من العمر 43 عاما، بأن يكون أكثر صرامة على كل من الانفصاليين والمهاجرين الكتالونيين. ووصف أباسكال نجاح حزبه بأنه "أعظم إنجاز سياسي شهدته إسبانيا".

 

وفرص سانشيز في البقاء في السلطة تتوقف على فوز حزب بوديموس وعدة أحزاب مناطقية أخرى وهي مناورة معقدة فشل في تحقيقها في الأشهر الأخيرة.

 

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الكلمات المفتاحية

فوز الاشتراكيون انجاز سياسي انتخابات اسبانيا الاشتراكيون

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