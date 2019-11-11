ولدت في إيفين"..رحلة مخرجة لإعادة اكتشاف تجربة ميلادها في أسوء سجون إيران

عرضت سينما زاوية منذ قليل، الفيلم التسجيلي "ولدت في إيفين"، وذلك على هامش فاعليات اليوم السادس من بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته الثانية عشر.



"ولدت في إيفين" إخراج مريم زارع، وانتاج مشترك بين النمسا وألمانيا لعام ٢٠١٩، وسبق عرض الفيلم في إطار برنامج منظور السينما الألمانية بمهرجان برلينالي السينمائي، وعرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان هيومن رايتس ووتش ٢٠١٩، وفي إطار البرنامج الرسمي لمهرجان سراييفو السينمائي ٢٠١٩.



يستعرض الفيلم رحلة الممثلة والمخرجة الألمانية مريم زارع لإعادة اكتشاف سنواتها الأولى في سجن "إيفين" والذي يعد أحد أسوء السجون الإيرانية، تحاول "مريم" حث والدتها للحديث عن التجربة لكنها ترفض، فتبدأ بالبحث عن أشخاص يحدثونها عن تجارب مشابهة.



تسافر "مريم" إلى فرنسا وإيطاليا وأمريكا لاجراء مقابلات مع سجينات سابقات، وأبناء سجناء، تحاول معهم إعادة اكتشاف تجاربهم في السجون الإيرانية.



وتضم البانوراما في دورتها الثانية عشر، "8" أقسام، أحدثها هو قسم "هنا وهناك" أفلام "بلا حدود"، إضافة إلي "7" أقسام من الدورات السابقة، وهي "الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية" و"أفلام الأسرة والطفل" و"سينما أنياس فاردا" و"عروض خاصة"، ويبلغ عدد الأفلام التي ستعرض في البانوراما "٧٩" فيلمًا من قرابة ٤٠ بلد مختلف.



وتعرض مختارات من الأفلام خارج القاهرة، في عدد من المحافظات، هي الإسكندرية - سينما أمير، الإسماعيلية - سينما دنيا، بورسعيد - سينما أركان المركز الثقافي، عرض واحد في كلٍ من: أسيوط - دمياط -المنصورة - المنيا - قنا - زقازيق.



بانوراما الفيلم الأوروبي فاعلية فنية سنوية تقيمها شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمها سينما زاوية، وتعرض خلالها أحدث الانتاجات الأوروبية، وتقدم عروض البانوراما في عدة محافظات: في

القاهرة: في سينما زاوية وسينما الزمالك.

