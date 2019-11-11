إجلاء 13 ألف شخص بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بألمانيا

تسببت قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، في إجلاء 13 ألف شخص في منطقة هيليرزدورف في العاصمة الألمانية برلين.

وأعلنت شرطة برلين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر تويتر: "حوالي 13 ألف شخص تم إجلاؤهم في الساعة 9:30 حتى يتمكن خبراؤنا من نزع فتيل قنبلة وزنها 250 كيلوغراما زرعت خلال الحرب العالمية الثانية".

وقامت سلطات مدينة كولونيا الألمانية، في وقت سابق، بإجلاء حوالي 8.6 ألف شخص بعد العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وغالباً ما يعثر في المناطق التي شهدت الحرب العالمية الثانية على قنابل تعود إلى حقبة الحرب التي امتدت من عام 1939 وحتى عام 1945.