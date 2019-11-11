Advertisements
Advertisements
Advertisements

إجلاء 13 ألف شخص بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بألمانيا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:34 م
Advertisements
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
Advertisements

تسببت قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، في إجلاء 13 ألف شخص في منطقة هيليرزدورف في العاصمة الألمانية برلين.

 

وأعلنت شرطة برلين، عبر  صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر تويتر: "حوالي 13 ألف شخص تم إجلاؤهم في الساعة 9:30  حتى يتمكن خبراؤنا من نزع فتيل قنبلة وزنها 250 كيلوغراما زرعت خلال الحرب العالمية الثانية".

 

وقامت سلطات مدينة كولونيا الألمانية، في وقت سابق، بإجلاء حوالي 8.6 ألف شخص بعد العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

 

وغالباً ما يعثر في المناطق التي شهدت الحرب العالمية الثانية على قنابل تعود إلى حقبة الحرب التي امتدت من عام 1939 وحتى عام 1945.

الحرب العالمية الثانية هي حرب دولية بدأت في 1 سبتمبر 1939 مع غزو ألمانيا النازية لبولندا، عندما اقتحمت القوات النازية المعابر الحدودية البولندية، وكانت مدينة فيلون الواقعة بالقرب من مدينة وودج البولندية أول منطقة تتعرض للقصف.

 

وشنت هجمات بحرية وجوية وجيشه على شبه جزيرة فيستربلات في خليج دانزيج ، وانتهت في 2 سبتمبر 1945، حيث دخلت على إثرها القوات السوفيتية الأراضي البولندية، وبالنتيجة انضمت كل من غرب أوكرانيا وغرب بيلاروسيا إلى الاتحاد السوفيتي.

 

من أبرز نتائج تلك الحرب وخسائرها إسقاط قنبلتين ذريتين على اليابان، فالأولى كانت قنبلة يورانيوم تزن أكثر من 4.5 أطنان وتم إسقاطها في الساعة 8:15، وقد أخطأت الهدف قليلا وسقطت على بعد 800 قدم منه. وبعد ذلك بدقيقة واحدة قتل 66 ألف شخص وجرح 69 ألفا بسبب التفجير المتكون من 10 آلاف طن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

قنبلة المانيا الحرب الحرب العالمية الثانية إجلاء 13 ألف شخص

أخبار تهمك

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 21 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 21 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. عقوبة نارية في انتظار جوارديولا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ 40 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مورينيو: ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي إلا إذا!

منذ ساعة و 8 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

موضوعات متعلقة

إجلاء 600 شخص شمالي فرنسا لإبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية

العثور على قنبلتين من الحرب العالمية الثانية في فرنسا

إجلاء 600 شخص من فرانكفورت بألمانيا لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

تأجيل الرحلات في مطار "فرانكفورت" لإبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية

رئيسا بولندا وألمانيا يبدأن احتفالات ذكرى الحرب العالمية الثانية

الرئيس الألماني يطلب العفو البولندي بعد 80 سنة من الحرب العالمية الثانية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

07:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status