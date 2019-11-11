سعر صرف الدولار اليوم في مصر الاثنين 11 نوفمبر 2019.. الجنيه المصري يفرض سيطرته على سوق العملة

سعر صرف الدولار اليوم في مصر

استقر سعر صرف الدولار اليوم في مصر الاثنين 11-11-2019 خلال ختام التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، ويواصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الحالية بعد تراجعات قوية شهدتها العملة الامريكية وجاء سعر صرف الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:





سعر صرف الدولار اليوم في مصر الاثنين 11 نوفمبر





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.10 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أتش أس بى سى للشراء 16.10 جنيه مقابل 16.20 جنيه للبيع.



