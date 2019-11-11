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سعر صرف الدولار اليوم في مصر الاثنين 11 نوفمبر 2019.. الجنيه المصري يفرض سيطرته على سوق العملة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:20 م
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سعر صرف الدولار اليوم في مصر
سعر صرف الدولار اليوم في مصر
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سعر صرف الدولار اليوم في مصر 
استقر سعر صرف الدولار اليوم في مصر الاثنين 11-11-2019 خلال ختام التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، ويواصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الحالية بعد تراجعات قوية شهدتها العملة الامريكية وجاء سعر صرف الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر صرف الدولار اليوم في مصر الاثنين 11 نوفمبر

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو  16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو  16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أتش أس بى سى للشراء 16.10 جنيه مقابل 16.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في مصر
سعر صرف الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار على سعر للدولار اليوم في مصر 
سجل اعلى سعر لشراء الدولار الامريكي اليوم في البنوك المصرية من خلال البنك الأهلي الكويتي "بيريوس"  بنحو 16,11 جنيه، فيما سجل اقل سعر لبيع الدولار في البنوك المصرية من خلل البنك العربي الافريقي الدولي بنحو 16,19 جنيها.

 اسعار الدولار على المستوى العالمي خلال الفترة الحالية
  بعد تداول بعض الانباء حول الغاء التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين تراجع سعر الدولار على المستوى العالمي مقابل سلة العملات الرئيسي ومن اهمها اليورو والين الياباني، حيث سجل الدولار عند 1.1032 أمام اليورو، عند ال ونحو 108.98  مقابل الين الياباني، فيما حافظ الجنيه الاسترليني على ارتفاعه أمام الدولار بعد بيانات قوية بشان الاقتصادي البريطاني ومرحلة الركود التى تهدده خلال الوقت الحالي.

ووصل الدولار الامريكي إلى ادنى مستوياته في 3 اسابيع مقابل مجموعة من العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة الماضية.



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