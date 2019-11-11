بدءًا من 10 ديسمبر.. YouTube تحذف الحسابات التي لا تحقق دخلًا كافيًا





قامت منصة YouTube بتعديل اتفاقية الاستخدام الخاصة بها، والتي أشارت إلى أنه ابتداءً من 10 ديسمبر، ستتمكن من منع وصول حساب المستخدم إلى الخدمة بأكملها أو جزء منها إذا اعتبرت أنها "غير تجارية"، وفقًا لموقع Mashable.





اقترح بعض المحللين أن الصياغة الحالية تسمح لـ YouTube بحظر الحسابات إذا كان الفيديو منها لا يحقق إيرادات إعلانية كافية، وتسأل مستخدمي منتديات Reddit و Google، هل سيكون YouTube قادرًا على حظر الحسابات غير النشطة أو تلك التي تستخدم أداة منع الإعلانات.





لا تحدد الاتفاقية الجديدة ما إذا كانت القاعدة تنطبق فقط على منشئي المحتوى، أو على جميع المستخدمين الذين لديهم حساب على YouTube، في النموذج أعلاه ، تتيح لك الصياغة أيضًا حذف ليس فقط حساب YouTube، ولكن أيضًا حساب Google الذي يتضمن خدمات Gmail و Docs و Photo.





في السابق ، تم اتهام YouTube مرارًا بتزويده بتحيزه لمنشئي المحتوى على الخدمة وتفضيلهم على أصحاب القنوات الصغيرة - على سبيل المثال ، يمكن فقط للقنوات التي تضم أكثر من 10 آلاف مشترك استخدام استوديوهات YouTube مجانًا.



