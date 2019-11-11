Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدءًا من 10 ديسمبر.. YouTube تحذف الحسابات التي لا تحقق دخلًا كافيًا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:12 م
Advertisements
YouTube
YouTube
Advertisements

قامت منصة YouTube بتعديل اتفاقية الاستخدام الخاصة بها، والتي أشارت إلى أنه ابتداءً من 10 ديسمبر، ستتمكن من منع وصول حساب المستخدم إلى الخدمة بأكملها أو جزء منها إذا اعتبرت أنها "غير تجارية"، وفقًا لموقع Mashable. 

اقترح بعض المحللين أن الصياغة الحالية تسمح لـ YouTube بحظر الحسابات إذا كان الفيديو منها لا يحقق إيرادات إعلانية كافية، وتسأل مستخدمي منتديات Reddit و Google، هل سيكون YouTube قادرًا على حظر الحسابات غير النشطة أو تلك التي تستخدم أداة منع الإعلانات.

لا تحدد الاتفاقية الجديدة ما إذا كانت القاعدة تنطبق فقط على منشئي المحتوى، أو على جميع المستخدمين الذين لديهم حساب على YouTube، في النموذج أعلاه ، تتيح لك الصياغة أيضًا حذف ليس فقط حساب YouTube، ولكن أيضًا حساب Google الذي يتضمن خدمات Gmail و Docs و Photo.

في السابق ، تم اتهام YouTube مرارًا بتزويده بتحيزه لمنشئي المحتوى على الخدمة وتفضيلهم على أصحاب القنوات الصغيرة - على سبيل المثال ، يمكن فقط للقنوات التي تضم أكثر من 10 آلاف مشترك استخدام استوديوهات YouTube مجانًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منصة يوتيوب صناع محتوى يوتيوب صناع المحتوى حسابات يوتيوب حذف حسابات يوتيوب اتفاقية استخدام يوتيوب Youtube

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 22 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عقوبة نارية في انتظار جوارديولا

منذ 39 دقيقة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد وصيته الأخيرة.. الصديق المقرب لهيثم زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسله (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 20 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status