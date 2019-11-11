وزارة الحج والعمرة: أصدرنا 1.05 مليون تأشيرة عمرة خلال العام الهجري الحالي

وأشارت الوزارة،

بلغ

ووصل عدد المعتمرين القادمين إلى المملكة 838.464 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 298،002 معتمرًا، وغادر 540.5 ألف معتمرا المملكة بعد أداء مناسك العمرة.



وذكرت الوزارة أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 806.251 معتمرًا، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 32.210 معتمرًا، في حين وصل 3 معتمرين عبر المنافذ البحرية.



وزارة الحج والعمرة:

هي إحدى الجهات الحكومية المهمة التي تضطلع بدور حيوي في تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بالرحلات الإيمانية للمسلمين الذين يفدون إلى بلاد الحرمين الشريفين من مختلف أنحاء العالم بغرض الحج أو العمرة أو الزيارة، ويكونون موضع اهتمامها وعنايتها قبل قدومهم وحتى عودتهم إلى ديارهم بعد أداء نسكهم سالمين غانمين، قام التنظيم عام 1422حيث تقوم بمهام إشرافية وتنظيمية ورقابية لأعمال جميع الجهات ضمن منظومة مقدمي الخدمات للحجاج والزوّار والمعتمرين.



تنطلق وزارة الحج والعمرة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في (أن تكون رحلة الحج والعمرة والزيارة مقننة وسهلة وميسّرة في جو من السكينة والطمأنينة، لتبقى ذكرى 1422 مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج والمعتمر والزائر تحقق له الرضا، وتجعله سفيرًا ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.



