بيان من جامعة بني سويف بشأن "سقوط سقف مصلى ووقوع مصابين"

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في بيان له، على عدم وجود إصابات بين الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وتتابع وحدة إدارة الازمات برئاسته الموقف، كما كلف رئيس الجامعة وحدة السلامة والصحة المهنية بإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، تلقت بلاغًا بسقوط سقف مصلى كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، ونقلت 4 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللأزم.



وأكد مصدر بصحة بني سويف، أن المستشفى استقبل 4 مصابين في الحادث، هم: هيثم طه قرني، ٢٢ سنة، طالب، مصابًا جروح وكدمات متفرقة، ومصطفى عبد العزيز محمد، ٢٢ سنة، طالب، مصابًا جروح وكدمات متفرقة، ومحمد جمعة محمد، ٢٩ سنة، مقيم قرية باروط، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالقدم اليسري، وطه عيد محمد عبد الحميد، ٢٢سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

