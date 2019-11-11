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بيان من جامعة بني سويف بشأن "سقوط سقف مصلى ووقوع مصابين"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:22 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، عن متابعة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لواقعة سقوط جزئي لسقف خشبي بمصلى بكلية الطب البيطري، أثناء قيام عاملين بأعمال صيانة للسقف، ما أدى لإصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى التخصصي "العام سابقا" لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أثبتت أن حالتهما مستقرة ومطمئنة بحسب بيان للجامعة.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في بيان له، على عدم وجود إصابات بين الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وتتابع وحدة إدارة الازمات برئاسته الموقف، كما كلف رئيس الجامعة وحدة السلامة والصحة المهنية بإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، تلقت بلاغًا بسقوط سقف مصلى كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، ونقلت 4 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللأزم.

وأكد مصدر بصحة بني سويف، أن المستشفى استقبل 4 مصابين في الحادث، هم: هيثم طه قرني، ٢٢ سنة، طالب، مصابًا جروح وكدمات متفرقة، ومصطفى عبد العزيز محمد، ٢٢ سنة، طالب، مصابًا جروح وكدمات متفرقة، ومحمد جمعة محمد، ٢٩ سنة، مقيم قرية باروط، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالقدم اليسري، وطه عيد محمد عبد الحميد، ٢٢سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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