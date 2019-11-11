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حساب المواطن يوضح سبب خصم 37 ريال من مبلغ مستحق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:15 م
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حساب المواطن - صورة أرشيفية
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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أعلن برنامج حساب المواطن سبب خصم مبلغ 37 ريال من مبلغ الإيداع الخاص به، حيث ورد لصفحة "خدمة المستفيدين" التابعة لحساب المواطن على موقع "تويتر"، استفسار من مواطن قائلًا: "السلام عليكم (مخصوم علي 37 ريال ممكن توضح لي وش المشكله)".

ورد حساب المواطن على سؤال المستفيد قائلًا: "ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية اضغط هنا.. نسعد بخدمتك".

وتجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن يقدم صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر" للرد على جميع استفسارات المواطنين، وتعمل الصفحة على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وإلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما يقدم حساب المواطن أيضًا خدمة صوتك مسموع عبر رقم جوال 19912 التي تعمل من الأحد للخميس في نفس توقيت "خدمة المستفيدين".

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
حساب المواطن يوضح سبب خصم 37 ريال من مبلغ مستحق
حساب المواطن يوضح سبب خصم 37 ريال من مبلغ مستحق
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