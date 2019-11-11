إيران: ننتج المزيد من اليورانيوم منخفض التخصيب يوميًا

صرح رئيس البرنامج النووي الإيراني لوكالة أسوشيتيد برس اليوم الاثنين بأن البلاد تنتج الآن مزيدًا من اليورانيوم منخفض التخصيب يوميًا، بعد إعادة تشغيل مختبر تحت الأرض.



وأدلى علي أكبر صالحي من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهذه التصريحات في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني المتشددين إلى دعم الاتفاق النووي الإيراني المضطرب، قائلًا أن ذلك قد يفتح مبيعات الأسلحة الدولية لطهران العام المقبل.



وصرح صالحي لمراسلين من أسوشيتد برس في طهران أن البلاد تنتج الآن 5.5 كيلوغرام على الأقل يوميًا. هذا بالمقارنة مع ما كانت طهران تنتجه - حوالي 450 جرامًا من اليورانيوم منخفض التخصيب يوميًا.



وقال صالحي، إن هذا يرجع جزئيًا إلى استئناف التخصيب في منشأة فوردو النووية الإيرانية تحت الأرض، والتي بنيت داخل جبل لمقاومة أي غارات جوية.



في يوم الخميس الماضي، قامت إيران بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في فوردو لإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب لتزويد محطاتها النووية بالوقود. بموجب اتفاق عام 2015، لم يكن من المفترض أن تفعل طهران ذلك في الموقع حتى عام 2030.



ولقد قلصت إيران تدريجيًا التزاماتها تجاه الصفقة، والتي بموجبها قيدت برنامج التخصيب في مقابل إزالة معظم العقوبات الدولية، منذ الولايات المتحدة تراجعت عن الاتفاق العام الماضي.



وسيكون تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المنخفض من النقاء الانشطاري مناسبًا على نطاق واسع لتوليد الكهرباء المدنية. وتقوم إيران حاليًا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5٪، أي أقل بكثير من مستويات إنتاج الأسلحة البالغة 90٪.



وانسحبت الولايات المتحدة من الصفقة في مايو 2018، ووصفتها بأنها معيبة لصالح إيران، وأعادت فرض العقوبات على إيران بهدف شل اقتصادها القائم على النفط.



أدانت واشنطن إعادة تنشيط إيران للتخصيب في فوردو وحثت الدول على زيادة الضغط على طهران.



وبموجب الاتفاقية النووية، وافقت إيران على تحويل Fordow إلى "مركز للفيزياء والتكنولوجيا"، حيث يتم استخدام 1044 جهاز للطرد المركزي لأغراض أخرى غير التخصيب، مثل إنتاج نظائر مستقرة، لها مجموعة متنوعة من الاستخدامات المدنية.



وستجعل هذه الخطوة في Fordow الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأطراف الأخرى في الصفقة، بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، لمنع الانهيار النهائي.



وأكد روحاني، المهندس المشارك لاتفاقية عام 2015، أن انتهاكات طهران ستكون قابلة للانعكاس إذا ألغت واشنطن العقوبات وعادت إليها.