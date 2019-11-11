ياسر ريان يعتذر لفتحي مبروك بعد المشادة بينهم

اعتذر ياسر ريان المدير الفني، لفريق الأهلي لكرة القدم مواليد ٢٠٠٤، لفتحي مبروك بعد واقعة مباراة سموحة، أمام مدربي قطاع الناشئين بالنادي مؤخرا وعاد لقياد ة فريقه من جديد، خلال التدريبات الجماعية مطلع هذا الأسبوع.





وقامت إدارة الفريق الأحمر، بفتح تحقيق في الواقعة، الأيام الماضية، بعد المشادة الكبيرة التي حدثت بين ياسر ريان وفتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، والتي انتهت بتصفية الأجواء بينهما وعودة ريان لفريقه من جديد بعد الإعتذار له.





وغاب ياسر ريان المدير عن قيادة الفريق أكثر من أسبوع بعد مشادته مع فتحي مبروك في مباراة فريقه أمام سموحة وتخلف أيضا ريان عن السفر مع الفريق إلى الإسكندرية لمواجهة فريق حرس الحدود، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية والتي انتهت بالتعادل السلبي.





وغادر ياسر ريان، مقاعد الجهاز الفني في مواجهة سموحة ببطولة دوري الجمهورية الخميس قبل الماضي قبل انتهاء الشوط الأول عندما كان التعادل الإيجابي 2-2 قبل أن ينهي الأهلي اللقاء لصالحه 2/3، بسبب تدخل فتحي مبروك في القيادة الفنية للفريق.





واعترض ياسر ريان على تدخل رئيس قطاع الناشئين، بعد مكالمة فتحي مبروك للمدرب العام لفريق الناشئين بالأهلي، عبدالله فاروق، أثناء سير اللقاء، وهو ما رفضه ياسر ريان واعترض عليه أمام الجميع، ثم اتجه لمغادرة الملعب إلى غرفة خلع الملابس.