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مرضى مستشفى سجن طره يشيدون بمستوى الرعاية لـ وفد النواب والإعلاميين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:42 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تفقد اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات والإعلام، وعدد من قيادات وزارة الداخلية وأعضاء مجلس النواب والإعلامين، مستشفى سجن طره.

واطمأن مساعدو الوزير، على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى والرعاية الطبية المقدمة لهم، وسؤال السجناء المرضى الذين أكدوا حسن الرعاية المقدمة لهم، ومن يحتاج إلى تدخل خارجي يتم تحويله إلى مستشفى خارجي.

وتفقدت الوفود المشاركة، مطبخ السجن للاطمئنان على جودة الأطعمة المقدمة للنزلاء، فضلا عن إجراء جولة ميدانية في المنطقة الصناعية والقائم عليها نزلاء السجون في مصانع الأخشاب والحديد.

وانطلقت اليوم فاعليات المنتدى الثالث للسجون بمنطقة طره، براعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إعلاءً لقيم حقوق الإنسان.

ويشارك في الحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، أبرزهم اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأعلام والعلاقات، وممثلين عن منظمات دولية، وأعضاء من مجلس النواب، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، للاطلاع على الأحوال الصحية والمعيشية للنزلاء.

وتفقد الوفود المشاركة معرض الأثاث لمنتجات نزلاء السجون، ومعرض السلع الغذائية، والقائم عليها السجناء.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بإدارة السجون، وأوضاع النزلاء الصحية والاجتماعية، ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية، وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون، وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية من خلال البرامج والدورات التدريبية.

وكما حرصت الوزارة على إنتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين، لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج وإعادة دمجهم في المجتمع.
مرضى مستشفى سجن طره يشيدون بمستوى الرعاية لـ وفد النواب والإعلاميين
مرضى مستشفى سجن طره يشيدون بمستوى الرعاية لـ وفد النواب والإعلاميين
مرضى مستشفى سجن طره يشيدون بمستوى الرعاية لـ وفد النواب والإعلاميين
مرضى مستشفى سجن طره يشيدون بمستوى الرعاية لـ وفد النواب والإعلاميين
مرضى مستشفى سجن طره يشيدون بمستوى الرعاية لـ وفد النواب والإعلاميين
مرضى مستشفى سجن طره يشيدون بمستوى الرعاية لـ وفد النواب والإعلاميين
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