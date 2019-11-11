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عاجل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال جنوب بيت لحم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:35 م
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رصاص جيش الاحتلال
رصاص جيش الاحتلال
وكالات
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استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات عند مخيم العروب جنوب بيت لحم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء غارات سلاح الجو الإسرائيلي غرب خان يونس فجر اليوم، بحسب "سبوتنيك".

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول ثلاثة مصابين حالتهم بين المتوسطة والخطيرة، إلى مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس جنوب القطاع، نتيجة الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال.

 

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني"، بأن القصف الإسرائيلي بمحافظة خانيونس، أسفر عن ثلاثة إصابات، وصفت بالحرجة".

 

وقال بيان لجيش الاحتلال، صباح اليوم، إنه جرى إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، تزامنا مع غارات الجيش.

 

ولفت جيش الاحتلال إلى أن منظومة القبة الحديدية رصدت إطلاق نحو اثني عشر قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء يوم أمس الجمعة، حيث تصدت المنظومة لعدد منها، فيما سقطت عدة قذائف في أماكن مفتوحة بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.

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رصاص جيش الاحتلال جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوب بيت لحم استشهاد فلسطيني

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